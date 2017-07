Le chef de la diplomatie «très contrarié»

Selon son entourage, le secrétaire d'Etat Rex Tillerson confie en privé qu'il s'estimerait heureux de tenir un an à son poste. Le chef de la diplomatie, dit-on de source informée, «est très contrarié de ne pas disposer de l'autonomie, de l'indépendance et de l'autorité nécessaires au sein de ses propres services, ni de la capacité à faire son travail (...) comme on le fait traditionnellement».

«La situation n'a pas l'air de s'améliorer. Il semble même qu'elle s'aggrave», souligne-t-on, ajoutant toutefois que Rex Tillerson n'envisage pas pour le moment de démissionner. Pour son porte-parole R.C. Hammond, le secrétaire d'Etat a même «une foule de raisons de rester à son poste et toutes sont importantes pour l'Amérique». «Le monde a un besoin impérieux du leadership américain et c'est qui focalise l'attention du secrétaire», ajoute-t-il.

Examen critique du gouvernement

Malgré ses déboires, Rex Tillerson a marqué un point important la semaine dernière, quand les Etats-Unis ont reconnu à contrecoeur que l'Iran s'était bien conformé aux dispositions de l'accord international sur son programme nucléaire.

La décision lui a toutefois valu des foudres de Donald Trump lui-même, de son stratège en chef Steve Bannon et de son conseiller Sebastian Gorka, selon un autre haut fonctionnaire ayant requis l'anonymat. «Le secrétaire (d'Etat) pense que le personnel de la Maison-Blanche ne devrait pas pouvoir se livrer à l'examen critique de membres du gouvernement», souligne-t-il.

Quand l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn et l'Egypte ont annoncé début juin la rupture de leurs relations diplomatiques et économiques avec le Qatar, qu'ils accusent de soutenir des organisations terroristes, Rex Tillerson les a aussitôt invités à revenir sur leur décision et a renvoyé les deux camps dos à dos.

Moins d'une heure et demie plus tard, Donald Trump accusait l'émirat d'être un important promoteur du terrorisme et laissait entendre qu'il était à l'origine de la décision de ses voisins du golfe Persique.

Indiscipline et désorganisation

«Nous avons fourni des signaux déroutants, mais nous avons pu rectifier et clarifier les choses», reconnaît R.C. Hammond. Selon deux autres membres de l'administration, le général Herbert McMaster, conseiller du président à la sécurité nationale, se plaint quant à lui de l'indiscipline et de la désorganisation de la Maison-Blanche sur certains dossiers chauds.

Il aurait par ailleurs déploré le fait que ses recommandations de fermeté à l'égard de Moscou soient restées lettre morte. Le président a dit douter des ingérences russes dans la campagne américaine de 2016, malgré les conclusions en ce sens des services de renseignements.

Le général McMaster, qui a qualifié un jour Donald Trump de «perturbateur», serait en outre atterré par l'interminable débat sur l'envoi de renforts américains en Afghanistan, où les talibans gagnent du terrain.

Interrogé sur ces divergences, un membre du personnel de la Maison-Blanche a répondu que «les allégations non étayées par des faits, mais par des points de vue n'avaient pas leur place dans une histoire comme celle-là». (ats/nxp)