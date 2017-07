Bientôt la fin de l’ère castriste? Ce mercredi, Raúl Castro fera une dernière apparition pour la cérémonie du 26 juillet, journée nationale qui commémore l’acte de naissance de la révolution castriste. Aujourd’hui âgé de 86 ans, il quittera la présidence en février 2018. Le président cubain parie sur un renouvellement générationnel et a fixé une limite de deux mandats de cinq ans pour le futur poste de dirigeant du pays. Quels sont les successeurs potentiels?

«N’oublions pas que nous sommes dans une politique du parti unique, répond Pierre Rigoulot, directeur de l’Institut d’histoire sociale à Nanterre. Le futur président sera forcément un castriste proche du dirigeant. Je pense notamment à Miguel Díaz-Canel, actuellement vice-président. Néanmoins, avec le départ de Raúl, on peut s’attendre à une baisse de la légitimité révolutionnaire, ciment de l’idéologie cubaine et de la cohésion sociale.»

Le général, qu’on dépeint comme un homme discret et pragmatique, a contrario de son frère aîné, prend le pouvoir après que Fidel tombe malade en 2006. Pendant onze ans, le président gouverne à coups de réformes et d’une politique extérieure beaucoup plus ouverte que celle de son prédécesseur. «Raúl a permis une certaine libéralisation du pays, ajoute Pierre Rigoulot. Sa plus grande réforme reste l’initiative privée et le basculement des fonctionnaires dans le secteur public.» Aujourd’hui, Cuba compte environ un demi-million de travailleurs privés.

En 2014, le chef du gouvernement annonce, à la surprise générale, le renouement des liens diplomatiques avec Washington, ancien ennemi durant la guerre froide. La Havane a également consolidé la normalisation de ses relations avec l’Union européenne en signant un accord de dialogue politique en 2016.

En 2013, son gouvernement a levé les restrictions draconiennes empêchant les Cubains de voyager à l’étranger. Les citoyens peuvent désormais sortir du territoire, pour une période de deux ans. Il a aussi autorisé les particuliers à acheter et vendre leurs voitures et logements. Depuis 2013, le gouvernement a ouvert l’accès à Internet. Il existe aujourd’hui 370 zones de Wi-Fi public à travers le pays ainsi que 630 cybercafés.

Néanmoins, l’île révolutionnaire dépend toujours de l’aide étrangère. Le pays continue à survivre grâce au tourisme occidental et aux «remesas», somme d’argent que les immigrés cubains envoient à leurs familles. La récente crise au Venezuela, qui exporte son pétrole à des prix dérisoires vers La Havane, plonge encore plus le pays dans une crise économique.

«A Cuba, le salaire moyen est de 20 francs par mois, rappelle Pierre Rigoulot. Au final, Raúl n’est que le prolongement de son frère. La grande majorité des Cubains tente de survivre tant bien que mal. Les préoccupations restent d’ordre matériel: comment trouver de la nourriture, de l’essence ou des médicaments.»

