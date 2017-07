Les armes sortent des zones des Farc

L'extraction des armes des Farc des zones où les ex-guérilleros préparent leur retour à la vie civile suite à la signature d'un accord de paix historique a débuté lundi en Colombie, a annoncé le gouvernement.

«Les conteneurs, les armes commencent à sortir dès aujourd'hui» lundi, a annoncé le haut commissaire pour la paix, Sergio Jaramillo, à propos de ce processus supervisé par une mission de l'ONU.

«Un programme a été élaboré avec les Nations unies de façon à ce qu'au cours des deux prochaines semaines soit mené à bien ce processus complexe car il implique une importante logistique pour transporter toutes ces armes depuis chacune des 26 zones jusqu'à un site central à Bogota», a-t-il déclaré sur Radio Caracol.

Le processus a débuté lundi dans la zone de regroupement de Monterredondo (Cauca, sud-ouest), a précisé à l'AFP une source de l'ONU.

Normalité

«C'est la fin définitive du conflit, nous entrons en phase de normalité. (...) Les Farc en tant qu'organisation militaire n'existent plus, tous leurs combattants intègrent la vie civile», a ajouté le haut commissaire, qui avait indiqué vendredi que l'extraction des armes des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc, marxistes) serait effectuée par voie aérienne et terrestre.

Les Farc, plus ancienne guérilla des Amériques, ont signé en novembre avec le gouvernement un accord de paix selon lequel les armes devaient être extraites au 1er août. Le délai a été prolongé vendredi jusqu'au 15 août.

Les ex-guérilleros ont remis fin juin leurs 7132 fusils dans des conteneurs de l'ONU, et se préparent à la vie civile ainsi qu'à la reconversion des Farc en parti politique, dont le lancement est prévu le 1er septembre à Bogota.

Trois monuments

L'ONU a indiqué la semaine dernière avoir vidé 304 caches d'armes sur les 779 identifiées par les Farc. Ce processus doit s'achever au 1er septembre, mais l'ONU a averti de retards.

Trois monuments seront construits avec les armes : un à Bogota, l'autre à Cuba, où ont été menés les pourparlers de paix, et le dernier au siège de l'ONU à New York. La Colombie a entamé des négociations avec l'Armée de libération nationale (ELN, guévariste), dernière rébellion active du pays, pour mettre fin à une guerre interne qui depuis le début des années 60 a opposé guérillas, paramilitaires et forces de l'ordre, faisant au moins 260'000 morts, plus de 60'000 disparus et 7,1 millions de déplacés. (afp/nxp)