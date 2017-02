Les déclarations d'impôts de Trump pas exigées

Kevin Brady, le président républicain de la commission de la Chambre des représentants chargée du contrôle de la fiscalité a annoncé lundi que cette commission ne demandera pas à obtenir les déclarations d'impôts de Donald Trump.

Au début du mois, un membre démocrate de la commission des Voies et Moyens a souhaité les examiner. Il voulait déterminer si le président des Etats-Unis possède des intérêts financiers dans d'autres pays, notamment en Russie.

Vie privée

«Si le Congrès commence à user de ses pouvoirs pour fouiller dans les déclarations d'impôts du président, qu'est-ce qui l'empêchera de faire la même chose avec les Américains moyens ?», s'est interrogé Kevin Brady.

«La vie privée et les droits civiques sont encore importants dans ce pays et la commission des Voies et Moyens ne va pas commencer à les affaiblir», a-t-il ajouté. (ats/nxp)