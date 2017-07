Les maillons faibles de Donald Trump

Jean-Cosme Delaloye New York

Les semaines passent et se ressemblent étrangement pour l’administration Trump, embourbée dans le «Kremlingate». Dans une lettre adressée aux parlementaires et publiée ce lundi peu avant son audience à huis clos devant la commission du Sénat sur le renseignement, Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, jure n’avoir eu «quasiment aucun contact» avec la Russie pendant la campagne électorale de 2016. Malgré ses dénégations, le conseiller à la Maison-Blanche reste au cœur de l’enquête sur les ingérences russes en raison de ses récentes omissions sur ses contacts avec Moscou. Il rejoint ainsi Donald Trump Junior, le fils du président, Paul Manafort, l’ancien chef de campagne de Trump, et Jeff Sessions, le ministre de la Justice.

Jared Kushner

Dans sa lettre publiée ce lundi, le discret beau-fils de Donald Trump décrit quatre entrevues avec des représentants du Kremlin, dont un rendez-vous organisé par Donald Trump Junior le 9 juin 2016 avec une avocate proche du gouvernement russe. Cette dernière aurait eu en sa possession, selon un courriel envoyé l’année dernière par un intermédiaire de Donald Trump Junior, des informations compromettantes sur Hillary Clinton. Mais Jared Kushner affirme n’avoir eu «aucune idée» du sujet de l’entrevue. Le mari d’Ivanka Trump, 36 ans, est aussi soupçonné d’avoir voulu créer une ligne de communication directe avec le Kremlin en novembre 2016, alors que Barack Obama était encore à la Maison-Blanche. Un soupçon qu’il a rejeté en bloc lundi.

Donald Trump Junior

Le fils de Donald Trump est au cœur des enquêtes russes menées en parallèle par le procureur spécial Robert Mueller et par les parlementaires. La raison: sa rencontre le 9 juin 2016 avec Natalia Veselnitskaya, une avocate russe proche du Kremlin, révélée ce mois-ci par le New York Times. Le fils de Donald Trump, qui s’était réjoui dans un courriel de pouvoir recevoir des informations susceptibles de salir Hillary Clinton, a conclu vendredi un accord avec les sénateurs. Il ne témoignera pas ce mercredi au Congrès aux côtés de Paul Manafort. En échange, il a accepté de fournir des documents et de rencontrer les sénateurs à huis clos.

Paul Manafort

Comme Donald Trump Junior, Paul Manafort est en train de négocier sa comparution au Congrès, qui était prévue à l’origine ce mercredi. Les enquêteurs américains tentent de convaincre l’ancien chef de campagne de Donald Trump, âgé de 68 ans, de coopérer avec eux dans le cadre de l’enquête sur le «Kremlingate». Le New York Times avait révélé la semaine dernière que Paul Manafort avait une dette de 17 millions de dollars envers deux compagnies contrôlées par des hommes d’affaires proches du Kremlin.

Jeff Sessions

Le ministre de la Justice est sur un siège éjectable depuis les vives critiques émises la semaine dernière par Donald Trump. Le président des Etats-Unis a d’ailleurs récidivé lundi matin sur Twitter en affirmant que Jeff Sessions était «acculé». Donald Trump reproche à l’ancien sénateur de l’Alabama de s’être récusé dans l’enquête sur les ingérences russes. Vendredi, le Washington Post a révélé que Sergueï Kislyak, l’ambassadeur de Russie aux Etats-Unis, avait discuté de la campagne électorale américaine lors de ses deux rencontres avec Jeff Sessions en 2016, contrairement à ce qu’avait affirmé le ministre de la Justice. Le quotidien s’est appuyé sur des messages envoyés par l’ambassadeur russe à ses supérieurs et interceptés par les services secrets américains.

Michael Flynn

Il est le premier fusible à avoir sauté dans l’affaire russe, le 13 février dernier. Mais l’ombre de l’ancien conseiller à la sécurité nationale, qui avait imprudemment discuté des sanctions américaines contre la Russie avec l’ambassadeur Sergueï Kislyak, hante la Maison-Blanche. Michael Flynn a commencé à collaborer avec le Sénat le 6 juin. Les informations qu’il a fournies sont pour l’instant restées secrètes.

Reince Priebus

Le chef de cabinet de Donald Trump a été mis sur la touche ces dernières semaines. Il s’est montré incapable de faire sortir la Maison-Blanche du chaos. Anthony Scaramucci, le nouveau responsable de la communication, est déjà considéré comme son successeur potentiel.

La voix cruciale de John McCain

John McCain a promis lundi matin sur Twitter à ses collègues du Congrès qu’il «reviendrait bientôt». La tumeur au cerveau qui a été diagnostiquée la semaine dernière au sénateur républicain de l’Arizona complique néanmoins dans l’immédiat les efforts des parlementaires conservateurs pour abroger l’Obamacare, la loi qui a instauré un système d’assurance-maladie obligatoire aux Etats-Unis. Avec John McCain, les républicains perdent une voix cruciale au moment où ils s’apprêtent à soumettre au vote un texte qui ouvrirait les débats sur leur projet de réforme, impopulaire aux Etats-Unis. A l’heure actuelle, ils contrôlent 52 des 100 sièges du Sénat. Sans John McCain, ils n’en ont que 51, soit la majorité la plus faible possible.

Donald Trump ne cesse de mettre les sénateurs conservateurs sous pression pour qu’ils abrogent l’Obamacare, un système d’assurance-maladie qu’abhorre le président des Etats-Unis. Il multiplie les appels sur Twitter et les rencontres avec des Américains décrits par la Maison-Blanche comme des «victimes» de cette loi. Le président des Etats-Unis devait d’ailleurs prononcer une allocution sur l’assurance-maladie lundi soir à Washington. Les républicains, qui pourraient organiser un vote de procédure crucial pour leur réforme sur la santé, sont profondément divisés entre les élus modérés, comme la sénatrice du Maine Susan Collins, qui craignent de voir des millions d’Américains aux revenus modestes perdre leur assurance-maladie, et les ultraconservateurs, comme le Texan Ted Cruz, qui veulent faire table rase de l’Obamacare.

(24 heures)