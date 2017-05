Les polémiques liées à Donald Trump affaiblissent le dollar

Critiqué pour avoir limogé le patron du FBI et dévoilé des informations confidentielles au chef de la diplomatie russe, Donald Trump est aujourd’hui soupçonné d’avoir tenté de mettre fin à une enquête judiciaire. Dans ce contexte, les appels à lancer une procédure de destitution se multiplient. Et tout ça commence évidemment à développer des effets sur divers marchés.

Mercredi, à l’aube, le dollar a perdu 0,5% par rapport au yen et à peu près autant par rapport à l’euro et au franc. Le consommateur suisse effectuant des achats en dollars bénéficie lui-même d’un légère baisse pour acheter la devise états-unienne aux guichets des bureaux de change de Migros Genève. Il payait 1,0350 franc pour 1 dollar le 3 janvier et il paie 1 centime de moins aujourd’hui.

Avant même l’ouverture de la Bourse suisse, divers indicateurs laissaient prévoir une légère baisse au SMI (Swiss Market Index). Cette tendance s’est ensuite confirmée, avec un recul de 0,7% après 09h00, concernant, entre autres, Credit Suisse (moins 0,9%), UBS (moins 0,9%), Swatch Group (moins 1,2%), Richemont (moins 0,9%), SGS (moins 0,9%) ou ABB (moins 0,7%).

L’ambiance ne s’est toutefois pas encore fondamentalement détériorée, entend-on auprès des milieux financiers. Il n’y a donc plus qu’à retenir son souffle. (24 heures)