Maduro a réussi son pari au mépris de son peuple

En dépit des violentes manifestations et d’une forte réprobation internationale, le président vénézuélien a fait élire une toute-puissante Assemblée constituante dimanche. Les 545 élus siégeront dès ce mercredi et dirigeront le pays le temps de réécrire une nouvelle Constitution remplaçant celle promulguée en 1999 par son prédécesseur Hugo Chávez.

Nicolás Maduro a donc réussi son pari. Mais à quel prix? Le jour du scrutin, dix personnes ont été tuées lors d’affrontements entre forces de l’ordre et opposants, dont deux adolescents de 13 et 17 ans. Ce qui porte à plus de 120 morts le bilan de ces quatre mois de manifestations antigouvernementales. Aujourd’hui, le Venezuela est plus divisé que jamais. Nicolás Maduro et sa Constituante ont certes le soutien des pouvoirs militaire, électoral et judiciaire, mais 85% de la population désapprouve les modifications de la Constitution et sept Vénézuéliens sur dix exigent le départ du président, selon l’institut de sondage Datanalisis.

Par ailleurs, l’opposition, majoritaire au parlement et qui a boycotté l’élection, ne reconnaît pas la nouvelle assemblée. Quant à la procureure générale du Venezuela, Luisa Ortega Diaz, elle a invité le pays à la refuser. Pour cette chaviste de la première heure devenue le visage de la contestation, cette Constituante représente un danger pour les droits de l’homme et la démocratie. «Je m’adresse au pays (…) pour refuser de reconnaître l’origine, le processus et le résultat présumé de la Constituante présidentielle amorale (…) Nous faisons face à une ambition dictatoriale», a-t-elle déclaré lundi lors d’une conférence de presse.

Tandis que dans le monde, les condamnations pleuvent. Washington, qui considère cette élection comme illégitime, a annoncé le gel de tous les avoirs du maître de Caracas aux Etats-Unis. Une sanction rare de la part de la Maison-Blanche à l’encontre d’un chef d’Etat étranger en exercice. Nicolás Maduro est le quatrième président à être sanctionné par les Etats-Unis. Il rejoint ainsi un club d’un genre un peu particulier, composé des présidents syrien, Bachar el-Assad, nord-coréen, Kim Jong-un, et zimbabwéen, Robert Mugabe.

«Je suis un président libre»

La Colombie, Panama, le Pérou, l’Argentine, le Costa Rica et l’Espagne, notamment, ont également annoncé qu’ils ne reconnaîtraient pas la Constituante. D’autres pays, tels que le Canada et le Mexique, ont appelé à ne pas se rendre au Venezuela, et plusieurs compagnies aériennes ont suspendu leurs vols. Mais cet isolement international, Nicolás Maduro s’en moque. «Je n’obéis pas aux ordres impérialistes, je n’obéis pas aux gouvernements étrangers, je suis un président libre», a-t-il affirmé quelques heures après le scrutin, dans une allocution télévisée. Le président socialiste estime que «le moment d’une nouvelle histoire a commencé».

Pour l’heure, ce sont les purges qui ont commencé. Des agents des services de renseignements (le Sebin) ont arrêté deux leaders de l’opposition, dont le maire de Caracas, Antonio Ledezma, mardi matin à leur domicile, où ils étaient en résidence surveillée.

(24 heures)