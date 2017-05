Maduro aurait versé des pots-de-vin au Brésil

Deux publicitaires brésiliens ont avoué avoir reçu des millions de dollars de pots-de-vin notamment du président vénézuélien Nicolas Maduro. Celui-ci aurait par ce biais financé la campagne de son prédécesseur Hugo Chavez en 2012.

«Maduro (à l'époque ministre des Affaires étrangères, ndlr) me payait presque toutes les semaines, directement au ministère, et me remettait l'argent», a affirmé Monica Moura. Cette dernière est l'épouse et l'associée en affaires de Joao Santana, publicitaire responsable des campagnes présidentielles de Dilma Rousseff en 2010 et 2014.

Le couple a été condamné en février à huit ans de prison pour blanchiment d'argent dans le cadre de l'affaire Petrobras, plus gros scandale de corruption de l'histoire du Brésil. Ils collaborent depuis avec la justice dans l'espoir d'obtenir une réduction de peine.

Plus de 10 millions

Monica Moura a chiffré à plus de 10 millions de dollars, remis sous forme de mallettes de billets, l'argent versé par Nicolas Maduro, dans sa déclaration au juge, dont une vidéo a été rendue publique vendredi par le Tribunal suprême fédéral (STF) du Brésil.

Grâce à ces pots-de-vin, les constructeurs brésiliens Odebrecht et Andrade Gutiérrez auraient versé respectivement sept et deux millions de dollars pour financer la campagne permettant la réélection du président socialiste vénézuélien.

Au courant

Dans leurs déclarations à la justice, les publicitaires ont également affirmé avoir reçu de l'argent du Panama et du Salvador. Là encore pour financer des campagnes présidentielles.

Ils ont également assuré que l'ex-président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et Dilma Rousseff étaient au courant de ces systèmes de financement illégal. Systèmes qui auraient aussi concerné les campagnes électorales de leur Parti des travailleurs (PT, gauche).

Les avocats de Lula, visé par cinq procédures judiciaires dans le cadre du scandale Petrobras, ont qualifié ces déclarations de «mensongères». (ats/nxp)