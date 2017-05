Michael Flynn, l’homme clé du «Kremlingate»?

Donald Trump ne le nie plus: cela fait longtemps, admettait-il jeudi, qu’il souhaitait le limogeage du patron du FBI James Comey. Pour autant, ce coup de balai focalise d’autant plus l’attention sur les différentes enquêtes ouvertes sur les interférences présumées de la Russie dans l’élection présidentielle américaine.

Prochaine étape: plusieurs proches conseillers de Donald Trump officiant durant la campagne électorale vont être entendus devant la commission spéciale sur les renseignements du Sénat, qui cherche à savoir dans quelle mesure cette équipe de campagne entretenait ou non des liens avec la Russie.? Parmi eux, Michael Flynn, 59 ans, nommé par Trump conseiller à la sécurité nationale, et contraint de démissionner mi-février. Au fil des semaines, ce général à la retraite est apparu comme un personnage central dans les différentes enquêtes menées sur le «Kremlingate». Fin mars, Michael Flynn avait offert de témoigner contre son immunité, condition que le Congrès avait refusée. Mercredi, la commission du Sénat l’a assigné à livrer des documents.

Pour rappel, l’affaire qui a poussé Michael Flynn à la démission remonte au 29 décembre 2016. Il lui est reproché d’avoir passé des coups de fil à l’ambassadeur russe aux Etats-Unis, Sergueï Kislak, le jour même où Barack Obama décidait d’expulser 35 diplomates russes en guise de représailles aux interférences présumées de Moscou (un rapport des services américains du renseignement concluait à la responsabilité de hackers russes dans le piratage des e-mails du camp démocrate). Puis les mensonges de Flynn liés à ces coups de fil l’ont définitivement écarté: il rendait son tablier le 13 février.

Donald Trump, qui voit cette affaire comme un vaste complot, ne parvient pas à se débarrasser de la casserole Flynn. Car les questions ne tarissent pas sur la nature des liens qu’entretenait cet ancien directeur du renseignement militaire américain avec la Russie après qu’il eût été limogé de ce poste par Barack Obama en 2014.

Série de chèques

A la mi-mars, on apprenait que Flynn avait touché entre juillet et novembre 2015 de l’argent de plusieurs entités russes: 37 500 dollars de la télévision progouvernementale Russia Today, 11 500 de la compagnie aérienne Volga Dnepr, ainsi que 11 500 de la multinationale spécialisée en cybersécurité Kaspersky Lab. Une société qui se défend de toute activité d’espionnage, mais dont de hauts responsables américains de la sécurité et du renseignement disent se méfier, comme l’a fait remarquer jeudi le chef du FBI par intérim, Andrew McCabe, devant la commission du Sénat.

Flynn s’est expliqué sur ces versements liés à des invitations à intervenir dans des galas ou des conférences. Broutilles? S’ajoute tout de même à ces sommes plus d’un demi-million de dollars qu’il a touché pour des activités de lobbying pour le compte du gouvernement turc entre août et novembre 2016. Selon le site Intelligence online, en mai 2016, une société israélienne spécialisée dans les logiciels espions aurait aussi recruté l’ex-directeur du renseignement militaire américain en qualité de conseiller. A noter que Trump aurait rencontré Flynn pour la première fois en août 2015, et qu’il l’a engagé comme conseiller dans le cadre de sa campagne électorale en février 2016.

Techniquement, le retraité de l’armée est sous enquête du Pentagone pour ne pas avoir déclaré ces interventions rémunérées, soumises à autorisation, d’autant plus lorsqu’elles proviennent de gouvernements étrangers. Mais le cœur du problème, ce sont bien les liens étroits que semble avoir tissés l’ex-directeur de l’Agence du renseignement de la défense (Defense Intelligence Agency) avec la Russie, alors même que le pays était sous sanctions américaines. Des galas oui, mais pas n’importe lesquels. A la soirée des dix ans de Russia Today, c’est à la table de Vladimir Poutine que l’ancien directeur du renseignement militaire américain dînait.

Trump averti

Lundi, devant la commission du Sénat, l’ex-procureure générale Sally Yates déclarait avoir averti le 26 janvier la Maison-Blanche du fait que le conseiller à la sécurité nationale était «compromis» et susceptible d’être «victime de chantage de la part du gouvernement russe». Barack Obama appuyait sur le clou en affirmant qu’il avait averti Donald Trump le 10 novembre qu’il ne fallait pas nommer Michael Flynn au poste de conseiller à la sécurité nationale.

