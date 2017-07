Nouvelles violences au Venezuela samedi

Les forces de l'ordre vénézuéliennes ont eu recours à des grenades lacrymogènes samedi pour disperser plusieurs centaines de jeunes manifestants qui défilaient à Caracas contre le président Nicolas Maduro. Parmi les blessés figure Wuilly Arteaga.

Ce violoniste de 23 ans est notamment devenu célèbre en jouant l'hymne national face à des policiers alors que tout autour éclataient des heurts. Hospitalisé, il a diffusé sur Twitter une vidéo où il apparaît le visage bandé. «Ni les balles en caoutchouc ni les plombs ne réussiront à mettre fin à notre combat pour l'indépendance du Venezuela», dit-il. «Demain, je serai de nouveau dans la rue».

(Video) Ni PERDIGONES NI METRAS nos detendrán de seguir luchando hasta lograr la INDEPENDENCIA DE VENEZUELA. Mañana vuelvo a las CALLES... pic.twitter.com/aZHnmv7Hgt — WuillyMoisésArteaga (@WuillyArteaga) 22 juillet 2017

Pour le député d'opposition Luis Florido, interrogé lors de la marche, «la répression est le seul moyen qu'a ce régime de se maintenir au pouvoir».

La Table de l'Unité démocratique, coalition formée par les adversaires de Maduro, avait appelé à cette marche en direction du siège de la Cour suprême, pour soutenir une juridiction parallèle formée vendredi par l'opposition. Les forces de l'ordre ont barré la route aux manifestants avec des véhicules blindés.

Pour le député d'opposition Luis Florido, interrogé lors de la marche, «la répression est le seul moyen qu'a ce régime de se maintenir au pouvoir». Depuis le début des troubles en avril, une centaine de personnes sont mortes, dont cinq lors de la grève nationale de jeudi.

Arrestation

Par ailleurs, selon Henrique Capriles, l'un des chefs de file de l'opposition, Angel Zerpa, l'un des treize membres de la Cour suprême parallèle, a été arrêté samedi par les services de renseignement. «Nous condamnons l'arrestation arbitraire par les services de sécurité de ce magistrat élu constitutionnellement», a déclaré le président du parlement où l'opposition est majoritaire, Julio Borges.

La Chambre a fait prêter serment vendredi à 33 magistrats pour former un Tribunal suprême de justice (TSJ, Cour suprême) parallèle, lors d'une session publique tenue sur une place de Caracas. Le TSJ a répliqué en déclarant que la formation par l'opposition d'un TSJ parallèle était constitutive des délits d'«usurpation de fonction» et de «trahison de la patrie», punissables de peines de prison.

Nouvelles grèves

L'opposition a lancé samedi un nouvel appel à la grève pour mercredi et jeudi. Des manifestations sont par ailleurs prévues lundi et vendredi.

Les détracteurs du chef de l'Etat s'opposent à son projet de réforme de la Constitution. Le processus doit débuter le 30 juillet avec l'élection d'une assemblée constituante qui pourrait dissoudre le parlement.

L'Union européenne et plusieurs pays d'Amérique du Sud ont plaidé pour des législatives en bonne et due forme, au lieu de l'élection de cette assemblée. Les Etats-Unis ont quant à eux menacé cette semaine de prendre des «mesures économiques fortes et rapides», si Caracas s'en tient à ses projets.

Loin de céder à la pression, le gouvernement a annoncé samedi que 232'000 militaires seraient déployés pour assurer la sécurité du scrutin le 30 juillet.

Le cap des 100 morts franchi

Parallèlement, les appels lancés au président vénézuélien à rétablir l'Etat de droit dans son pays se multiplient au sein de la communauté internationale.

Réunis vendredi à Mendoza en Argentine, les pays du Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay, le Venezuela étant suspendu de cette organisation depuis décembre) ont ainsi adressé une demande en ce sens à Nicolas Maduro.

Le nombre des morts dans les violences liées à l'actuelle crise politique s'élève pour l'heure à 103 et le ton monte non seulement dans la région, mais aussi aux Etats-Unis et en Europe.

L'opposition manifeste quasi-quotidiennement depuis fin mars pour dénoncer la gestion actuelle du Venezuela et réclamer une élection présidentielle anticipée. Les défilés ont souvent été marqués par des confrontations entre protestataires et forces de l'ordre. (afp/ats/nxp)