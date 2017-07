Obamacare suspendue au vote du Sénat

Les sénateurs américains doivent voter mardi pour relancer leur promesse d'abroger la réforme du système de santé de Barack Obama, longtemps promise par les républicains. Mais le vote risque d'échouer.

Sous pression du président Donald Trump, le chef de la majorité du Sénat, Mitch McConnell, a confirmé que ce vote à suspense aurait bien lieu, après plusieurs reports. «La seule façon d'échanger des idées est de permettre aux sénateurs de les présenter et d'en débattre. Cela implique de voter en faveur d'un processus ouvert d'amendements», a-t-il déclaré.

En clair, les enjeux du vote de mardi sont minimes: il s'agit seulement d'ouvrir formellement les débats sur l'abrogation de la loi démocrate de 2010. Au Sénat, rien ne peut être mis à l'ordre du jour sans un tel vote de procédure.

Promesse

Mais un vote négatif marquerait, pour le moment, la fin du chemin. Il serait ressenti comme une nouvelle gifle contre le parti républicain et contre Donald Trump, qui a mis tout son poids dans la balance pour que sa majorité tienne sa vieille promesse de campagne, formulée élections après élections depuis 2010.

«Chaque sénateur votant 'contre' dit à l'Amérique que le cauchemar (d'Obamacare) est acceptable», a-t-il martelé lundi, en recevant de soi-disantes «victimes» de la loi démocrate, dont les primes d'assurance ont augmenté ces dernières années ou qui ont été forcées de changer de médecin.

Any senator who votes against starting debate is telling America that you are fine w/ the #OCareNightmare ! Remarks: https://t.co/tSvWaMdxBA pic.twitter.com/DI7e78hr6N

«Les républicains du Sénat tiennent leur chance de tenir leur promesse. Ils répètent depuis si longtemps, abroger et remplacer, abroger et remplacer. Ils peuvent enfin tenir leur promesse», a asséné Donald Trump, se faisant menaçant.

Republicans have a last chance to do the right thing on Repeal & Replace after years of talking & campaigning on it.