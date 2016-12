Shinzo Abe à Pearl Harbor tente de cimenter l’alliance

«Je me rends à Pearl Harbor, à Hawaï, pour honorer les victimes en tant que premier ministre du Japon et représentant du peuple japonais.» Voilà ce qu’a déclaré Shinzo Abe peu avant son départ, face à la presse réunie à l’aéroport de Haneda. Les victimes auxquelles il fait référence, ce sont bien sûr les 2400 morts du raid aérien mené le 7 décembre 1941 contre la base militaire des Etats-Unis, précipitant l’entrée de ce pays dans la Seconde Guerre mondiale. «Nous ne devons jamais répéter l’horreur de la guerre, a-t-il poursuivi. Avec le président Obama, je voudrais exprimer au monde cet engagement envers l’avenir et la valeur de la réconciliation.»

La dimension historique de l’événement n’échappe à personne. Shinzo Abe est le tout premier chef de gouvernement japonais à visiter le mémorial de l’USS Arizona, du nom du navire militaire à bord duquel près de la moitié des victimes ont péri lorsqu’une bombe a fait sauter le dépôt de munitions. Par ailleurs, le premier ministre s’y rend ce mardi en compagnie du président Barack Obama, qui a effectué en mai une visite officielle à Hiroshima, où la première bombe atomique avait été lâchée par un appareil étasunien le 6 août 1945, faisant probablement plus de 140 000 victimes, en majorité civiles.

Angoissé par Trump

Mais à seulement 24 jours de l’entrée en fonction de l’imprévisible Donald Trump, cette visite annoncée par Shinzo Abe au début du mois de décembre, c’est-à-dire tout juste un mois après l’élection présidentielle aux Etats-Unis, contient évidemment un message au futur président. A Hawaï, terre natale de Barack Obama, perdue au milieu du Pacifique, à 4000 km de la Californie et 6500 km du Japon, le leader japonais veut mettre en valeur l’alliance forgée entre les deux pays depuis la Seconde Guerre mondiale.

Si Donald Trump tient un discours très offensif face à la Chine, il a également provoqué un profond émoi au Japon lorsqu’il avait envisagé, durant la campagne électorale, le retrait des 50 000 soldats américains basés sur l’archipel nippon, à défaut d’une hausse significative de la contribution financière. Il avait aussi suggéré que le Japon et la Corée du Sud se dotent de l’arme atomique face à la menace de la Corée du Nord, des propos qui avaient secoué l’opinion publique.

La crainte de la Chine

Le président Trump s’était aussi prononcé contre l’accord de libre-échange transpacifique, dont Shinzo Abe est un fervent défenseur et qui avait été conçu pour éviter que Pékin ne fixe, seul, les règles du jeu économique dans la région. Ce d’autant plus que le géant chinois est de plus en plus offensif dans ses revendications concernant la souveraineté de plusieurs îles en mer de Chine.

On comprend donc pourquoi Shinzo Abe, le mois dernier, s’est précipité à la Trump Tower de New York pour y rencontrer le président élu. Il fut le premier responsable étranger à s’entretenir en tête-à-tête avec le prochain locataire de la Maison-Blanche. Il veut visiblement tout faire pour cimenter l’alliance.

Cela dit, Shinzo Abe étant issu d'un parti nationaliste, il ne présentera pas d'excuses à Pearl Harbor. Ce n'est pas son genre. Il y a trois ans, il a effectué un pèlerinage au sanctuaire japonais de Yasukuni, où sont notamment enterrés des criminels de guerre. Mais surtout, Barack Obama n'a pas demandé pardon, lui non plus, lors de sa visite à Hiroshima.