Trump assure qu'Apple lui a promis trois usines

Etats-Unis Le président a lancé sa semaine dédiée à la promotion de l'industrie américaine. Par le passé, il a pourtant souvent sous-traité à l'étranger. Vidéo. Plus...

Danemark Il s'agit du deuxième centre dans le pays, après celui de Viborg en 2015, qui avait également coûté plus de 870 millions de francs. Plus...

Etats-Unis Le fournisseur Qualcomm a demandé jeudi l'arrêt des importations de certains iPhones vers les Etats-Unis. Plus...

Bourse Les géants américains de la technologie comme Apple, Alphabet et Microsoft dominent le classement. Mais les groupes suisses tels que Nestlé, Roche et Novartis progressent. Plus...