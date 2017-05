Trump décapite le FBI et joue avec le feu

«Ils me remercieront.» Donald Trump a eu recours mercredi à son arme favorite – Twitter – pour tenter de défendre sa décision controversée de renvoyer James Comey. Le président des Etats-Unis a aussi affirmé hier à la Maison-Blanche que le patron du FBI ne faisait pas du «bon travail». Sa décision inattendue de se séparer d’un homme qu’il avait pourtant loué pendant la campagne électorale a néanmoins créé une déflagration politique à Washington. La raison: James Comey menait l’enquête sur l’ingérence russe dans l’élection présidentielle américaine et s’intéressait aussi de près aux liens potentiels entre l’entourage de Donald Trump et le Kremlin.

L’opposition démocrate a immédiatement exigé la nomination d’un procureur indépendant pour mener l’enquête sur le «Kremlingate». Et certains élus de la majorité républicaine ont donné l’impression de se désolidariser de la décision du président. «J’ai passé des heures à chercher une raison acceptable pour le timing du renvoi de Comey, je n’y arrive simplement pas», a affirmé le sénateur républicain de l’Arizona Jeff Flake sur Twitter. Et John McCain, l’ancien candidat à la Maison-Blanche en 2008, a réclamé la nomination d’un procureur indépendant.

Etouffer l’enquête sur la Russie

«Les détracteurs du président verront dans la décision de Donald Trump de renvoyer James Comey une tentative d’étouffer l’enquête sur la Russie, explique Brian Calfano, un professeur de sciences politiques à l’Université de Cincinnati dans l’Ohio. Donald Trump a peut-être une bonne raison qui ne peut pas être révélée publiquement. Mais même si c’est le cas, le timing de ce renvoi est terrible car il donne l’impression que la Maison-Blanche a quelque chose à cacher.»

James Comey, 56 ans, n’était pas à Washington mardi sur le coup de 17 heures lorsque Keith Schiller, le garde du corps de longue date de Donald Trump, a apporté au siège du FBI la lettre signifiant son renvoi. Il se trouvait à Los Angeles pour participer au recrutement de nouveaux agents pour le FBI et a appris la nouvelle par les médias. La couverture en direct par les chaînes de télévision américaines de son trajet vers l’aéroport filmé par hélicoptère a contribué à dramatiser le licenciement d’un homme qui avait été nommé à son poste pour dix ans il y a trois ans à peine.

La Maison-Blanche semble d’ailleurs avoir été surprise du tollé suscité par le renvoi de James Comey. La raison qu’elle a invoquée pour le justifier, à savoir la mauvaise gestion par le patron du FBI de l’enquête sur les e-mails de Hillary Clinton, n’a guère convaincu à Washington. Selon la version de l’administration Trump, Rod Rosenstein, le procureur général adjoint qui avait été confirmé à son poste par le Sénat le 25 avril dernier, a recommandé la destitution de James Comey. Une décision soutenue par Jeff Sessions, le ministre de la Justice qui avait dû lui-même se récuser de l’enquête sur le «Kremlingate» après avoir omis de révéler ses contacts avec l’ambassadeur de Russie aux Etats-Unis pendant la campagne électorale (lire ci-dessous).

Le New York Times a révélé mercredi que James Comey avait demandé la semaine dernière à Rod Rosenstein plus de fonds pour pouvoir mener l’enquête sur les ingérences russes dans l’élection présidentielle américaine. Sean Spicer, le porte-parole de la Maison-Blanche, a parallèlement déclaré mardi que Donald Trump avait engagé une prestigieuse firme d’avocats de Washington pour écrire une lettre au Sénat niant tout lien avec la Russie. Et des procureurs fédéraux ont exigé cette semaine des documents de la part des associés de Michael Flynn, l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, qui avait dû démissionner en février pour avoir menti sur ses contacts avec la Russie.

Critiques démocrates

La photographie de Donald Trump serrant mercredi matin la main de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, au cours d’une entrevue prévue de longue date à la Maison-Blanche, n’a pas contribué à calmer les critiques de l’opposition démocrate. Cette dernière avait pourtant aussi des griefs vis-à-vis de James Comey et lui reprochait d’avoir annoncé la réouverture de l’enquête sur les e-mails d’Hillary Clinton quelques jours avant l’élection présidentielle.

Dans ce contexte, Mitch McConnell, le président républicain du Sénat, a défendu un licenciement qui évoque le spectre du «Watergate». Ce scandale avait conduit à la démission de Richard Nixon le 9 août 1974 (lire ci-dessous). «La différence entre Donald Trump et Nixon est que des membres de l’entourage du président à l’époque avaient témoigné contre lui, conclut Brian Calfano. Pour l’instant, il y a beaucoup de fumée autour de Donald Trump, mais il n’y a pas d’incendie et pas de lien prouvé entre le président et le Kremlin.» A peine licencié par Donald Trump, James Comey a été invité à témoigner devant le Sénat mardi prochain.

