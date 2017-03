Trump émeut avec son hommage à la veuve d'un soldat

Les élus démocrates américains sont souvent restés les bras croisés pendant le discours de Donald Trump au Congrès, mardi. Mais le nom de Carryn Owens les a fait se lever.

La jeune femme blonde, assise à la droite de la fille du président américain Ivanka Trump, était la compagne de Ryan Owens. Ce soldat des forces spéciales a été tué dans une opération sanglante au Yémen le 29 janvier dernier, contre un site occupé par Al-Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa).

«Ryan est mort comme il a vécu: un guerrier et un héros, combattant le terrorisme et défendant notre nation», déclare Donald Trump devant tous les parlementaires américains.

Toute la salle, à droite comme à gauche de l'hémicycle, se lève, les regards tournés vers Carryn, qui reste assise, submergée par l'émotion. Ivanka Trump lui pose la main sur la jambe.

"Ryan's legacy is etched into eternity.” Widow of slain Navy SEAL receives standing ovation during @POTUS's address: https://t.co/Kn3aYqXUQG pic.twitter.com/IuKGVZT5xD