Trump marche-t-il dans les pas de Nixon, tombé deux ans après le «Watergate»?

«C’est un Watergate!» Aux Etats-Unis, ce nom est devenu synonyme de «scandale capable d’entraîner la chute du président». Il est sur toutes les bouches depuis que Donald Trump a renvoyé le chef du FBI, James Comey, qui supervisait l'enquête sur de possibles liens coupables entre la Maison-Blanche et le Kremlin.

A l'origine, bien sûr, le "Watergate" est l'affaire qui a fait tomber le républicain Richard Nixon, qui a démissionné le 9 août 1974 pour s’éviter l’humiliation d’une destitution.

L’affaire démarre deux ans plus tôt, le 17 juin 1972, alors que le président fait campagne pour sa réélection. Cinq hommes entrés par effraction dans les bureaux du Parti démocrate sont arrêtés par la police. Ils s’apprêtaient à poser des mouchards dans le faux plafond et à photographier nombre de documents. Ces locaux étaient situés dans le Watergate Hotel, à Washington. Dans le quartier de Foggy Bottom - «Fond brumeux». Ça ne s’invente pas.

Les "plombiers" du président

Très vite, deux journalistes du Washington Post, Carl Bernstein et Bob Woodward, établissent un lien entre ces hommes et le Parti républicain, puis avec la Maison-Blanche. Leurs articles documentent par ailleurs l’existence d’une unité de «plombiers» chargés d’empêcher toute «fuite» pouvant nuire au président, et d’une caisse noire utilisée par le Ministère de la justice pour espionner des démocrates et fabriquer de faux documents.

Le 15 septembre 1972, les cinq hommes arrêtés au Watergate sont inculpés, de même que les deux commanditaires présumés: Howard Hunt et Gordon Libby. Tous seront reconnus coupables en janvier 1973 par le juge John Sirica.

Réélu haut la main

Mais entre-temps, le président Nixon a été réélu haut la main le 7 novembre 1972, par plus de 60% des votants. Grâce à son bilan économique, il a remporté presque tous les Etats. Par contre, les deux Chambres du Congrès restent à majorité démocrate. Cela dit, le Sénat vote à l’unanimité la création d’une commission d’investigation le 7 février 1973. Le second mandat de Richard Nixon démarre sur fond de licenciements et de démissions des membres de son entourage suspectés d’avoir tenté d’étouffer l’affaire. Parmi eux, le chef du FBI et le ministre de la Justice.

En mai 1973, le nouveau ministre de la Justice nomme Archibald Cox procureur spécial en charge d’enquêter sur les liens possibles entre Nixon et le «Watergate». En juillet, il réclame des copies des enregistrements de conversations à la Maison-Blanche. Cela lui est refusé.

"Saturday Night Massacre"

En octobre, la Cour suprême ordonne à Nixon d’obéir. Résultat: le 20 octobre, il ordonne le licenciement du procureur spécial Archibald Cox. Le ministre de la Justice refuse et jette l’éponge. Son adjoint aussi. C’est le fameux «Saturday Night Massacre». Tollé général. En deux jours, le Congrès reçoit 150 000 télégrammes outrés. Des journaux républicains réclament la démission. Pour calmer le jeu, Nixon nomme un nouveau procureur spécial.

Le 27 juillet 1974, la procédure de destitution est lancée. Le 9 août, Nixon démissionne. C’en est fini de «Tricky Dick».

(24 heures)