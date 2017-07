Trump s'en prend encore au ministre de la Justice

Dans des messages sur Twitter envoyés en tout début de matinée, le président étasunien estime que Jeff Sessions a «adopté une position très faible» dans ce dossier.

Attorney General Jeff Sessions has taken a VERY weak position on Hillary Clinton crimes (where are E-mails & DNC server) & Intel leakers!

Le FBI a choisi l'an dernier de ne pas ouvrir de poursuites à propos de l'utilisation par l'ex-secrétaire d'Etat d'une messagerie personnelle quand elle était à la tête de la diplomatie américaine durant la présidence de Barack Obama.

Toujours à propos de la campagne présidentielle de 2016, Donald Trump, dans un second tweet, évoque des «efforts déployés par l'Ukraine pour saboter» sa candidature «et favoriser doucement Clinton». Il ne fournit aucun élément à l'appui de cette assertion.

Ukrainian efforts to sabotage Trump campaign - "quietly working to boost Clinton." So where is the investigation A.G. @seanhannity