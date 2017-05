Un petit avion se crashe, des immeubles en feu

Accident d'avion dans le New Jersey aux USA. Un appareil privé, pouvant accueillir 8 personnes à bord, s'est crashé lundi. Il est tombé au sol près de la ville de Carlstadt. Des images des médias américains montrent de la fumée émanant du site de l'accident, qui serait situé dans une zone industrielle.

Selon la police, il y aurait plusieurs immeubles en feu. L'appareil serait un Learjet 35, selon le Daily Star. L'accident se serait produit près de l'aéroport de Teterboro où le jet avait d'abord voulu atterrir.

Plane crash Carlstadt NJ. Footage from scene. To use this video in a commercial player or in broadcasts, please email licensing@storyful.com pic.twitter.com/MrPhHMsRzk