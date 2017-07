Winston, ses 24 épouses et ses 148 enfants

Se souvient-il de tous les prénoms? Winston Blackmore, 61 ans, est accusé d’avoir épousé 24 femmes et engendré 148 enfants. C’est dire qu’au Canada, son procès ne passe pas inaperçu. Ancien leader d’une secte mormone, «The Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints» (l’Eglise fondamentaliste de Jésus-Christ des saints des derniers jours), il a été condamné ce printemps pour polygamie par une cour de Colombie-Britannique. Saisie de l’affaire, la Cour suprême de cette même province devait décider dès ce lundi si la section 293 du Code pénal viole la liberté de religion. Mais l’avocat du géniteur prolifique a déjà annoncé qu’en cas d’échec il irait devant la Cour d’appel…

C’est à Bountiful, dans le sud-est de la province, que vit la communauté religieuse de 1500 âmes dont est issu Winston Blackmore, de même que son beau-frère James Oler, 53 ans, lui aussi poursuivi pour avoir épousé quatre femmes (une cinquième union a été célébrée au printemps en dépit du procès en cours). L’un et l’autre sont nés dans des familles polygames. Fils des fondateurs de cette secte lancée en 1946 suite à l’interdiction de la polygamie par l’Eglise mormone historique, ils en prirent ensuite la tête à différentes époques. La communauté a également des branches aux Etats-Unis, notamment à Colorado City (Arizona) et Hildale (Utah). Elle compterait quelque 10 000 fidèles.

Aux Etats-Unis justement, l’ancien leader de la secte Warren Jeffs a été condamné en 2011 à la prison à vie par une cour du Texas pour agressions sexuelles sur deux mineures qu’il avait prises pour épouses au cours d’un mariage «céleste».

Au Canada, même si le Code pénal condamne clairement la polygamie, les gens de Bountiful ont exploité, depuis les années 90, des ambiguïtés dans l’interprétation des textes légaux pour éviter toute condamnation. Mais en 2011, la Cour suprême de Colombie-Britannique a confirmé que la loi antipolygamie était bel et bien constitutionnelle. C’est pourquoi le procès en cours pourrait être historique. Les accusés risquent au maximum cinq ans de prison ferme.

Cela dit, l’arrêté de la Cour suprême de Colombie-Britannique a surtout valeur d’avis juridique, elle ne pèse pas autant qu’une décision de la Cour d’appel. Et nombre d’observateurs s’attendaient à ce que l’affaire finisse par être tranchée au plan national, par la Cour suprême du Canada.

