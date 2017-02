A Jakarta, l’enjeu religieux pèse lourd sur les urnes

Elections régionales importantes mercredi en Indonésie, où tous les regards étaient tournés vers Jakarta, la capitale. Le gouverneur sortant Basuki Tjahaja Purnama, 50 ans, plus connu sous le surnom de Ahok, y lutte avec difficulté pour garder son mandat. Toute la campagne s’est déroulée dans un climat très particulier: chrétien et d’origine chinoise, issu donc d’une double minorité dans le plus grand pays musulman du monde, Ahok est en même temps poursuivi en justice pour «blasphème», suite à des propos sur l’utilisation du Coran à des fins politiques. Son procès doit durer jusqu’en avril.

Mercredi, les premières estimations créditaient Ahok de 43 à 44% des suffrages. Pas suffisant pour éviter un 2e tour, où il affrontera l’ancien ministre de l’Education Anies Baswedan (39% des voix). Le candidat musulman est bien placé pour succéder à Ahok, grâce au report des 16 à 17% de voix gagnées mercredi par Agus Yudhoyono, musulman lui aussi. L’enjeu du scrutin, ce n’est pas seulement la direction de la province de Jakarta, qui englobe la tumultueuse capitale de 10 millions d’habitants, mais aussi l’avenir du pays, puisque le poste de gouverneur de Jakarta est bien souvent un tremplin pour accéder à la présidence.

D’ici au deuxième tour, prévu le 19 avril, le climat pourrait se durcir en Indonésie, un pays connu pour son islam modéré, mais où une étincelle peut suffire à allumer le feu entre groupes ethniques et religieux. D’autant que le Front des défenseurs de l’islam, une organisation fondamentaliste qui s’est construite à la fin des années 90 sur les cendres du régime de Suharto, s’emploie à créer des foyers de tensions. Ces derniers mois, ce groupe radical s’est fait remarquer en parvenant à influencer la politique gouvernementale sur certaines questions de morale et de société. Il a réussi à drainer des centaines de milliers de personnes dans des manifestations contre Ahok à Jakarta. Samedi, il appelait encore à la grande mosquée à voter «pour un candidat musulman».

Propulsé à la tête du gouvernorat en novembre 2014, Ahok bénéficiait jusqu’à peu d’une respectable popularité, la carte religieuse semblant être mise de côté par une bonne partie de la majorité musulmane à Jakarta. Il est apprécié notamment pour sa lutte acharnée contre la corruption et ses efforts pour régler le chaos urbain que représente la capitale.

Ayant le soutien de la grande organisation musulmane Nahdlatul Ulama, Ahok se retrouve otage des luttes des différents courants de l’islam, les radicaux trouvant en lui le parfait bouc émissaire pour gagner en influence. Anies Baswedan, le désormais favori du 2e tour, ne fait rien pour éteindre les braises. «Nous pensons que tout est décidé par Allah, et maintenant nous allons prier, a-t-il lancé à l’annonce des tendances des urnes. Nous sommes sûrs qu’Allah va donner à Jakarta un grand leader.

(24 heures)