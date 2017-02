Gros incendie dans un bidonville de Manille

Près de 15'000 personnes ont perdu leurs habitations dans un immense incendie qui a ravagé un bidonville surpeuplé à Manille dans la nuit de mardi à mercredi. Des centaines de pompiers ont été mobilisés pour combattre le sinistre qui s'est déclaré dans le bidonville proche du port tard mardi et a fait rage pendant près de dix heures.

Certains habitants ont tenté de sauver leurs masures en versant des seaux d'eau pour combattre le feu, alors que d'autres fuyaient en emportant leurs maigres possessions, icônes religieuses, objets de valeur ou mêmes réfrigérateurs.

Around 3,000 families are now displaced after a fire ripped through this shantytown in Manila. pic.twitter.com/nikBmW5L8O