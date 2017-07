Hong Kong en état d'alerte à cause d'un typhon

Le typhon Roke était attendu dimanche à Hong Kong. Une alerte cyclonique de niveau 8 sur une échelle de 10 y a été lancée.

Le typhon devait aborder la ville par l'est. L'alerte de niveau 8 entraîne la fermeture des entreprises, des établissements scolaires, des services publics et de la Bourse, ainsi que l'arrêt des activités portuaires.

La circulation est toutefois restée normale sur le réseau ferroviaire et à l'aéroport de la ville, l'un des plus fréquentés au monde, mais les autorités restent vigilantes. Le trafic est en revanche perturbé sur certaines lignes de bus et de ferries, et le salon annuel du livre a été suspendu.

Au Japon, les autorités ont demandé à près de 100'000 habitants du nord-est de l'archipel, dans la région d'Akita, d'évacuer leur domicile en raison de fortes précipitations qui ont causé des inondations et coupé des lignes de chemins de fer.