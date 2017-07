La Corée du Nord «se fiche» de l’interdiction des touristes américains

Est-ce la fin des touristes américains à Pyongyang? Ce jeudi, l’administration Trump devrait interdire à ses ressortissants de voyager en Corée du Nord, selon une source citée par la BBC. Une date symbolique, puisque l’annonce coïncide avec le «Jour de la Victoire», qui célèbre le 60e anniversaire de l’armistice de la guerre de Corée. L’interdiction devrait rentrer en vigueur dans les 30 jours qui suivent. Après cette période, les Américains se rendant sur le territoire risquent de voir leur passeport invalidé. Cette décision intervient suite à l’escalade verbale et militaire entre la Corée du Nord et les Etats-Unis. Le 4 juillet, la capitale coréenne a réussi son premier tir de missile balistique à portée intercontinentale. «Un essai qui constitue une nouvelle menace envers les Etats-Unis, nos alliés et partenaires, la région et le monde», a déclaré Rex Tillerson, secrétaire d’Etat américain.

Etudiant décédé

La mort d’Otto Warmbier, un étudiant américain de 22 ans, a fini par porter le coup fatal. Le jeune homme a été condamné en 2016 par la justice nord-coréenne à 15 ans de travaux forcés pour le vol d’une affiche de propagande. Dans le coma, il a été rapatrié en juin aux Etats-Unis, où il est mort quelques jours plus tard. Les agences de voyages étrangères qui envoient des touristes en Corée du Nord affirment que les réservations ont chuté depuis la montée des tensions. «Il est évident que de tous les drames qui se sont produits récemment, l’affaire Warmbier a été le plus préjudiciable au tourisme», a déclaré à l’ATS Simon Cockerell de l’agence Koryo Tours, qui a enregistré une dégringolade de près de 50% de ses réservations.

La décision américaine ne semble pas inquiéter l’Etat nord-coréen. «Si les Etats-Unis disent que les Américains ne peuvent pas venir dans ce pays, nous nous en fichons, a déclaré à l’AFP Han Chol-su, chargé du développement du projet touristique de Wonsan-Mount Kumgang (à l’est du pays). Cela n’aura aucun impact sur le secteur touristique.»

Délégation en Espagne

Qu’est-ce qui pousse les voyageurs à visiter ce régime dictatorial? En 2016, environ 100 000 touristes se seraient rendus en Corée du Nord, dont 95% de Chinois, selon des chiffres publiés par Le Monde. Selon le journal, «les Chinois sont curieux de découvrir ce voisin étrange qui n’est pas sans rappeler l’époque maoïste.» Néanmoins, le marché s’est progressivement ouvert aux Occidentaux: l’année dernière, près de 5000 touristes, dont un millier d’Américains, se sont rendus sur le territoire.

Est-il possible pour la Corée de se passer de cette clientèle? Cela semble difficile, d’autant que le pays est en pleine campagne de promotion de son offre touristique. Le 15 juin, Pyongyang a tenu une conférence à Madrid devant l’Organisation mondiale du tourisme, vantant les merveilles de la patrie de Kim Jong-un. Une délégation a par ailleurs été envoyée pour visiter différentes infrastructures hôtelières, afin de s’inspirer du tourisme de masse espagnol. La Corée du Nord se fixe l’ambitieux objectif d’accueillir un million de touristes dès 2017 et deux millions d’ici à 2020, selon l’Agence sud-coréenne de promotion du commerce.

Si l’interdiction rentre en vigueur dans un mois, cela fait des années que les Etats-Unis déconseillent vivement aux vacanciers de se rendre en Corée du Nord. Des mises en garde qui sont notamment alimentées par les risques d’arrestation et la peur que l’argent du tourisme finance les programmes nucléaires de Pyongyang.

