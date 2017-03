Le corps de l'otage allemand retrouvé

L'armée philippine a annoncé avoir découvert samedi le corps du septuagénaire allemand décapité la semaine dernière par le groupe islamiste Abou Sayyaf. L'homme avait été enlevé l'année dernière à bord de son voilier dans le sud des Philippines.

Il a été assassiné par ce groupe philippin rallié à l'organisation Etat islamique (EI) après que sa demande d'une rançon de 30 millions de pesos (environ 600'000 de francs) n'a pas été satisfaite. Abou Sayyaf s'est spécialisé dans les enlèvements crapuleux.

Des soldats de l'infanterie de marine ont découvert le corps de l'otage samedi soir dans une île isolée de l'archipel de Sulu, repaire des combattants d'Abou Sayyaf situé à plus de 1000 km de Manille, selon l'armée. La dépouille se trouve à la morgue d'un hôpital militaire à Sulu et les autorités ont indiqué préparer les documents nécessaires à son transport.

Excuses du président

Le président philippin Rodrigo Duterte a présenté mardi ses excuses pour ne pas avoir pu sauver le septuagénaire allemand. Il a affirmé que l'armée avait intensifié son offensive contre le groupe islamiste dans le but de sauver l'otage.

Au cours des derniers jours, 18 soldats ont été blessés et 14 combattants islamistes tués dans des affrontements avec l'armée, selon les militaires. Le groupe détiendrait encore au moins 19 étrangers et six otages philippins. (ats/nxp)