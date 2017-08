Le séisme pourrait faire 100 morts

Un séisme de magnitude 7,0 a frappé mardi soir la province chinoise du Sichuan dans le sud-ouest du pays. Il a fait au moins 19 morts et 247 blessés, mais les autorités ont dit craindre jusqu'à 100 morts et des milliers de blessés.

L'épicentre du tremblement de terre a été localisé dans un secteur isolé et montagneux, peu peuplé, à 200 kilomètres environ au nord-ouest de la ville de Guangyuan, à une profondeur de 10 kilomètres, rapporte l'institut américain de géophysique USGS. La secousse a été ressentie jusqu'à Chengdu, la capitale provinciale.

L'administration locale a précisé que le séisme s'était produit dans la préfecture rurale de Ngawa, où vivent de nombreux éleveurs pratiquant le nomadisme. Le secteur frappé par le séisme comprend notamment le parc national de Jiuzhaigou, qui figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce secteur très fréquenté par les touristes est renommé pour la beauté de ses lacs.

Touristes piégés

Selon la télévision chinoise, citant des chiffres des autorités provinciales du Sichuan, le dernier bilan disponible fait désormais état de 19 morts et 247 blessés. D'après China News Service, six des personnes décédées étaient des touristes. Un touriste français et une Canadienne ont été légèrement blessés, selon l'agence de presse Chine nouvelle.

Une centaine de touristes ont par ailleurs été piégés par un glissement de terrain, ont déclaré les autorités du Sichuan sans plus de précisions. Près de 31'500 touristes ont été évacués de la zone frappée par le séisme, a précisé Chine nouvelle.

La «Commission nationale pour la réduction des catastrophes» a toutefois estimé qu'une centaine de personnes pourraient avoir été tuées dans la secousse, un bilan qui se fonde sur les chiffres du recensement réalisé en 2010 dans cette région montagneuse et peu peuplée.

Le séisme pourrait avoir fait des milliers de blessés et plus de 130'000 habitations ont pu être endommagées, selon la Commission. Le président Xi Jinping a appelé à «des efforts tous azimuts afin d'organiser rapidement les secours et de venir en aide aux blessés».

En 2008, un tremblement de terre de magnitude 8 avait fait 87'000 morts et disparus dans cette même zone.

Séisme au Xinjiang

La Chine est régulièrement frappée par des séismes, en particulier dans les régions montagneuses de l'ouest et du sud-ouest. Mercredi matin, un séisme de 6,3 a par ailleurs été enregistré au Xinjiang, dans le nord-ouest du pays, selon l'USGS. Aucune victime ni aucun dégât n'était signalé dans l'immédiat.

La secousse s'est produite vers 07h30 (01h30 suisses) dans une zone peu peuplée proche du Kazakhstan et a été fortement ressentie dans la capitale régionale Urumqi, selon Chine nouvelle. Une réplique de 5,2 a été ressentie quelques minutes plus tard.