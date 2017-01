Pékin va se doter d'une police de l'environnement

La municipalité de Pékin va mettre en place une police de l'environnement. Elle sera chargée de faire respecter les normes anti pollution et de sévir contre les contrevenants.

La capitale chinoise a été placée la semaine dernière en alerte rouge et une bonne partie du Nord-Est de la Chine connaît cet hiver un long épisode de smog. De nombreux aéroports ont annulé des vols et les voies rapides ont été fermées à la circulation à Pékin et dans ses environs.

Le maire par intérim de la capitale, Cai Qi, estime que le véritable problème est le respect des règles anti-pollution que le gouvernement a édictées ces trois dernières années.

Pour cette raison, a-t-il dit samedi selon un compte rendu fourni par l'agence de presse officielle Chine nouvelle, ses services vont se doter de cette «police de l'environnement».

Car, a-t-il expliqué, «tous ces actes de non-respect des règlements résultent en fait d'un manque de supervision et de faibles moyens de surveillance». (ats/nxp)