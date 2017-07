Séoul hausse le ton après le tir de missile nord-coréen

Séoul a annoncé samedi vouloir accélérer le déploiement du Thaad, le bouclier antimissiles américain, après le nouveau tir d'un missile balistique intercontinental par Pyongyang. Séoul a en outre présenté des images de son nouveau missile «le plus puissant du monde».

L'armée américaine déploiera aussi dans la péninsule coréenne et ses alentours des «équipements stratégiques», a ajouté devant la presse le ministre sud-coréen de la défense Song Young-Moo, sans donner davantage de précisions.

Virulente campagne de la Chine

Séoul avait gelé début juin le déploiement du système américain Thaad (Terminal High Altitude Area Defense) après une virulente campagne de la Chine, invoquant la nécessité d'une nouvelle évaluation de son impact environnemental. Selon les analystes, il s'agissait alors d'une manœuvre du nouveau président sud-coréen Moon Jae-In pour se distancier des décisions de l'ex-chef de l'Etat conservatrice destituée, Park Geun-Hye, qui avait donné son feu vert au déploiement du Thaad à l'été 2016.

«Nous allons prochainement débuter des consultations sur le potentiel déploiement» des éléments encore à installer du Thaad, a déclaré le ministre. Le Thaad comprend six lanceurs, dont deux ont déjà été installés à environ 300 kilomètres au sud de Séoul.

Le ministère sud-coréen de la défense a également publié une vidéo d'un nouveau missile balistique présenté comme «le plus précis et le plus puissant» au monde et capable de frapper «n'importe quelle cible dans le nord à n'importe quel moment et n'importe où». (ats/nxp)