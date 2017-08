Un «journaliste-citoyen» écope de 4 ans de prison

La justice chinoise a condamné à quatre ans d'emprisonnement un blogueur qui répertoriait en ligne les grèves et mouvements sociaux, a indiqué vendredi son avocat, à l'heure où Pékin durcit sa répression à l'encontre des défenseurs des droits des travailleurs.

Réprimer les voix hostiles

Jugé par un tribunal de Dali, dans le sud-ouest de la Chine, Lu Yuyu a été reconnu coupable d'avoir «provoqué des troubles et attisé des querelles» --motif fréquemment utilisé pour réprimer les voix hostiles au régime, a indiqué à l'AFP l'un de ses deux avocats, Xiao Yunyang.

Ancien travailleur migrant, Lu Yuyu avait entrepris avec sa compagne Li Tingyu de rechercher méticuleusement sur internet et les réseaux sociaux les informations sur les grèves et manifestations d'ouvriers se multipliant à travers la Chine.

Le couple publiait ensuite sur ses sites un recensement extensif de ces incidents, offrant un tableau complet des tensions sociales grandissantes dans le pays.

Prix Reporters sans frontières

Cette mission de «journalistes-citoyens» leur avait valu d'être arrêtés de concert en juin 2016 et d'être récompensés en novembre dernier par le prix Reporters sans frontières-TV5 Monde.

Le couple avait enregistré l'explosion, ces dernières années, du nombre de conflits sociaux en Chine, sur fond d'essoufflement économique, de fermetures d'usines et de robotisation croissante.

Le China Labour Bulletin (CLB), un organisme basé à Hong Kong, avait recensé près de 2.800 grèves et manifestations dans toute la Chine en 2015, soit plus qu'au cours des quatre années précédentes cumulées, avec souvent comme revendication le versement de salaires non payés.

Syndicat sous contrôle

En l'absence de mouvement ouvrier indépendant - le syndicat unique officiel et ses émanations sont contrôlés par le régime communiste - les autorités locales interviennent parfois pour régler les conflits.

Mais régulièrement, elles emploient la manière dure, encouragées par le durcissement du régime depuis l'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping en 2012.

Trois juristes phares de la défense des droits des travailleurs ont ainsi été condamnés en septembre 2016 à des peines de prison avec sursis pour «troubles à l'ordre social». (afp/nxp)