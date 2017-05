11 millions de votes FN: un record

La candidate du Front national, Marine Le Pen, arrivée seconde du premier tour, ne sera pas élue présidente. Mais elle a néanmoins explosé le plafond des 10 millions de voix recueillies. Les quelque 35% la candidate du FN représente 11 millions de voix. Soit presque 4 millions de plus qu’au 1er tour du 23 avril dernier (21% avec 7,67 millions de voix).

Lors du 2e tour de la présidentielle de 2002, Jean-Marie Le Pen avait rassemblé 5,53 millions de Français. En quinze ans, le vote FN a donc doublé!

Selon les enquêtes sortie des urnes, moins d’un électeur sur deux (46%) de Nicolas Dupont-Aignan a reporté sa voix sur Marine Le Pen. Malgré une alliance scellée la semaine dernière qui faisait du président de Debout la France le premier ministre de Marine Le Pen si elle venait à être élue.

Et pour Emmanuel Macron? Chez François Fillon, ce sont 19% des électeurs qui ont migré vers Marine Le Pen. Et chez Jean-Luc Mélenchon, seul 12% ont décidé de reporter leur voix sur Marine Le Pen. Et au PS? 5% des électeurs de Benoît Hamon sont partis chez Marine Le Pen. (24 heures)