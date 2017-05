A Fatima, une visite papale bonne pour les affaires

Le mouchoir est tout ce qu’il y a de plus banal, en papier blanc, bien serré dans son emballage. Mais l’utiliser pour se moucher prend une autre dimension: la pochette de cellophane est recouverte du visage de la vierge de Fatima. Le portrait de Marie est fidèle au modèle en vogue, mais peint dans des couleurs psychédéliques, vert, rose et jaune «flashy», tout à fait dans la ligne des produits d’hygiène en papier de la marque Renova, auteure de l’édition à succès. C’est l’un des plus récents produits dérivés disponibles sur le marché dans le contexte effervescent de la visite papale.

Ventes miraculeuses pour un chapelet

Dresser une liste complète des souvenirs de Fatima relève de l’inventaire à la Prévert. Des statues de la vierge – modèle fidèle à l’original de 1920 – aux boîtes contenant l’air de Fatima, en passant par les chapelets en bulles d’eau du sanctuaire, les petits sacs brodés remplis de la terre du lieu saint, les parfums et les bougies du centenaire. Sans oublier les incontournables t-shirts «Fatima 2017» et les chapeaux assortis. Alors que le pape François a donné des consignes pour qu’on limite l’usage de son effigie, le sanctuaire a autorisé la fabrication d’un chapelet blanc commémoratif. Dans les minuscules boutiques officielles que le sanctuaire gère en bordure de l’esplanade des apparitions, c’est un produit phare. «Avec les bougies, c’est ce qui se vend le mieux. Je suis tout le temps en train de faire du réassort. On le vend 12 euros. Le sanctuaire prélève 1 euro pour ses bonnes œuvres», explique Isaura, vendeuse de la boutique Santo Antonio. Des chapelets, il s’en est vendu 200 000 jusqu’à la visite papale. Et les pèlerins, notamment étrangers, peuvent dépenser jusqu’à 200 euros en souvenirs.

«Nous mettons les bouchées doubles pour fournir nos clients depuis des mois. Le marché européen se consolide, et parallèlement nous exportons vers de nouveaux pays, très demandeurs, comme l’Indonésie, les Philippines, la Corée du Sud», explique Purificação Reis, patronne de l’entreprise familiale FARUP.

Tourisme religieux

Cette société fabrique les statues de la vierge et le chapelet commémoratif, entre autres. Mais quel est l’impact réel sur l’économie? Bien malin qui pourrait le dire. Avec 5 millions de visiteurs par an – 8 millions prévus cette année, dont 2 millions pour la seule visite papale – Fatima et sa région sont la tête de pont du tourisme religieux au Portugal. Celui-ci représenterait entre 10 et 14% des recettes globales du tourisme, qui ont atteint 12 milliards d’euros en 2016. Les septante hôtels de Fatima sont réservés depuis des mois. On ne trouve plus rien de disponible à 150 km à la ronde. Au pire, on vous proposera un lit de camp ou un matelas par terre à… 1500 euros la nuit!

Quant aux publications et productions liées à l’événement, leur nombre explose. On ne compte plus les livres, essais, documentaires, films et articles de journaux consacrés au thème «Fatima». Et jusqu’au Musée d’art antique de Lisbonne, qui consacre une exposition à «Madonna». Une surenchère extrême pour certains, mais dans un pays à 90% catholique, les détracteurs ont du mal à se faire entendre. Le pape François canonisera les bergers Jacinta et Francisco Marto le samedi 13 mai. Les commémorations du centenaire dureront jusqu’en novembre 2017.

(24 heures)