Accalmie sur le front des incendies

La situation sur le front des feux de forêt dans le sud-est de la France s'est grandement améliorée dans la nuit de jeudi à vendredi, selon les secouristes. Des conditions météo plus favorables et à un vent moins violent ont permis cette amélioration.

Dans le Var, les incendies de La Croix-Valmer et de La Londe-les-Maures sont fixés depuis jeudi. Cette situation a permis aux personnes évacuées de regagner leur domicile ou leur lieu de vacances. Mais deux campings de La Londe-les-Maures étaient toujours fermés vendredi matin. A l'inverse, le sinistre d'Artigues fait l'objet de nouvelles reprises de feu. Ces différents incendies ont parcouru 3800 hectares dans le Var et mobilisé plus de 11'000 pompiers. Onze d'entre eux ont été légèrement blessés.

La préfecture du Var a encore classé six massifs forestiers en «risque exceptionnel d'incendie» pour la journée de vendredi et les trois autres massifs en «risque très sévère». «Dans tous les massifs varois, la pénétration du public et l'accès des véhicules sont interdits», a prévenu la préfecture. Dans les Bouches-du-Rhône, les feux de Martigues et Peynier, fixés depuis jeudi, restaient encore sous surveillance vendredi. (ats/nxp)