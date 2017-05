Angela Merkel semble indétrônable après la lourde défaite de Martin Schulz

Quelle victoire pour Merkel! A quatre mois du scrutin fédéral, le candidat du Parti chrétien-démocrate (CDU) a remporté ce dimanche un triomphe en ravissant la présidence de la région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie au Parti social-démocrate (SPD), qui encaisse une défaite historique.

Avec 34% des voix, le candidat conservateur Armin Laschet dépasse le SPD de près de 2 points. Après la Sarre en mars et le Schleswig-Holstein en mai, c’est la troisième victoire consécutive de la CDU. Les conservateurs ravissent une nouvelle région aux sociaux-démocrates, ce qui n’était pas arrivé depuis la prise de pouvoir de Merkel, il y a douze ans!

Un «sauveur» très abattu

On comprend d’autant plus l’amertume du SPD, qui se croyait en mesure de battre la chancelière en septembre grâce au candidat Martin Schulz, ancien président du Parlement européen. Fêté comme un sauveur lors de sa nomination en janvier, il fait désormais pâle figure. La déroute d’hier est aussi la sienne, car il s’était engagé personnellement dans cette campagne dans son fief électoral. «Pour moi aussi, c’est une lourde défaite», a-t-il reconnu.

Martin Schulz compromet sérieusement ses chances de devenir chancelier. Au niveau fédéral, l’écart dans les sondages est de 10 points avec la CDU. On ne voit pas comment il pourra mobiliser l’électorat et rattraper ce retard. «Déjà la fin pour Schulz?» s’interroge l’hebdomadaire Der Spiegel.

Cap sur la sécurité

La CDU a réussi en quelques mois à désacraliser le «sauveur Martin Schulz» en mobilisant son électorat et notamment les abstentionnistes. Alors qu’on pensait que l’Allemagne était lasse de sa chancelière, on a découvert que les électeurs étaient au contraire attachés à la stabilité politique et économique incarnée par la chancelière. «L’effet Schulz» s’est transformé en «effet Merkel».

Alors que la gauche a fait campagne sur le thème de la justice sociale, les conservateurs ont réussi à toucher le nerf des électeurs en choisissant la sécurité. La perspective d’une alliance entre le SPD et la gauche radicale (Die Linke), évoquée un moment par Schulz, a fini par effrayer une partie de l’électorat. De nombreux sociaux-démocrates ont voté CDU pour empêcher une telle alliance.

Heureux Allemands

Les Allemands ne voient pas pourquoi ils devraient changer de chancelière alors que le pays va très bien. Dans les sondages, 80% d’entre eux se disent satisfaits de la situation économique. Le scrutin a confirmé hier que les Allemands ne sont pas disposés à expérimenter une alternance politique au niveau fédéral.

(24 heures)