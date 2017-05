Après le match télévisuel, les chiffres qui rassurent Macron

Agressivité inutile, sérieux trous dans son programme, entêtement à attaquer l’adversaire plutôt qu’à proposer... A peine le débat télévisé clos, mercredi soir, que Marine Le Pen donnait l’impression d’avoir raté son ultime chance de rattraper Emmanuel Macron dans la course au fauteuil présidentiel. Les experts ont été rapidement unanimes: la candidate du FN a commis bien trop d’erreurs, elle a montré son incapacité à endosser une posture présidentielle. «Marine Le Pen aurait pu et dû jouer la ligne nationale Philippot et Dupont-Aignan mais son attitude inutilement agressive la ramenait à son père. Elle aurait pu et dû mener une campagne de second tour, elle a mené une campagne de premier tour», relève dans Le Figaro le politologue Stéphane Rozès.

Le moment était pourtant important, 18% des Français se disant encore indécis à la veille du débat. Suivi par 16,5 millions de téléspectateurs, aura-t-il définitivement scellé la bonne longueur d’avance du candidat d’En Marche!? Un sondage (Elabe pour BFMTV) a confirmé en tout cas les impressions qui se sont dessinées au cours de cet âpre affrontement. Emmanuel Macron a été jugé le plus convaincant par 63% des Français, contre 34% pour son adversaire. Et le projet politique du «candidat de la raison» est soutenu par 64% des sondés.

Adhésion aux valeurs

Le baromètre ne donne pas de précisions sur l’impact auprès des seuls indécis, l’un des nerfs de la guerre avec celui des abstentionnistes, incertitude qui laisse encore un peu d’espoir à Marine Le Pen. En revanche, il semble bien que les lignes en termes de report de voix sont en train de se figer. A droite, 58% des électeurs de François Fillon ont jugé Emmanuel Macron le plus convaincant au cours du débat, contre 38% pour Marine Le Pen. Du côté des électeurs de Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise), cette même balance se situe à 66% contre 30%. Rien de nouveau. Sinon chez les soutiens traditionnels de Marine Le Pen: un téléspectateur sur dix (12%) avoue avoir trouvé Macron meilleur. Dur, dur...

Peut-être plus parlant encore, suite à ces joutes télévisuelles, 60% des sondés disent se sentir plus près des valeurs de Macron (36% pour Le Pen). Le score baisse à 55% pour Macron quand on demande aux gens lequel des deux candidats «les comprend mieux». Mais il fait mieux, et c’est nouveau, que la candidate (41%) se réclamant proche du peuple et qui n’a cessé de présenter son adversaire comme «l’homme des banques de la finance».

Et aux législatives?

D’autres projections enfin semblent aptes à rassurer le staff de campagne de En Marche!. L’institut OpinionWay (pour Les Echos et Radio Classique) s’est essayé, déjà, à dessiner les forces politiques qui sortiront des élections législatives. Le sondage national (hors Corse) a été bâti sur un scénario supposant qu’Emmanuel Macron aura gagné dimanche et que chaque grand courant représenté à la présidentielle présentera des candidats. A l’arrivée, En Marche! se situerait dans une fourchette de 249 à 286 sièges, soit proche de la majorité absolue et deviendrait en tout cas la plus grande force politique du pays. La droite et le centre oscillent dans une fourchette de 200 à 210 sièges, tandis que le PS est laminé, avec 28 à 43 sièges. Le FN, lui, se situe dans une fourchette de 15 à 25 sièges, le Front de gauche obtiendrait 6 à 8 députés. Mais tout cela n’est bien sûr qu’une projection très théorique. A ce jour, Emmanuel Macron n’a pas encore gagné, et seuls 14 des candidats de En Marche! ont un visage.

(24 heures)