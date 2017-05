Au QG du Front national, la défaite d’un soir

Une puissante marée de huées envahit le Chalet du Lac à Vincennes, où Marine Le Pen a choisi d’organiser sa soirée électorale. Par leurs hurlements de déconvenue, les partisans de la candidate du Front national couvrent l’annonce du résultat diffusé par les enceintes. Mais deviner le vainqueur n’a rien de sorcier. Peu après tombe le résultat la patronne frontiste: 34,5%. A côté de nous, un membre du service d’ordre fait grise mine. «On aurait espéré 40%. Mais bon, ce n’est quand même pas mal.»

Marine Le Pen prend rapidement la parole devant ses militants massés sur le parquet de danse du Chalet, traditionnel lieu festif à l’orée du Bois de Boulogne: «J’ai félicité Monsieur Macron pour sa victoire et souhaité, pour la France, qu’il réussisse.» Mais, après un coup de chapeau à l’allié Dupont-Aignan, ces civilités sont rapidement expédiées. On en vient au cœur du propos: «Avec onze millions de voix, l’alliance patriote et républicaine que je représente est devenue la première force d’opposition au nouveau président. Le traditionnel paysage politique s’est décomposé avec l’élimination des partis anciens. Il y a désormais un clivage entre les patriotes et les mondialistes, qui sera au centre de la campagne pour les élections législatives, qui commence maintenant. Cela nécessite une transformation en profondeur du Front national pour relever ce défi. Nous devrons conclure des alliances avec de nouvelles forces politiques. J’invite tous les patriotes à nous rejoindre.»

Médias indésirables

Dès le début de l’après-midi, l’ambiance a été tendue au Chalet du Lac. Juste avant l’arrivée de Marine Le Pen, à 19 h 13 – qui est sortie impassible d’un fourgon marron –, un photographe s’est fait jeter manu militari du Chalet par des membres du service d’ordre frontiste. Plusieurs journalistes n’ont d’ailleurs pas pu avoir accès à ce site. En guise de protestation, de nombreux médias, dont Le Monde, ont boycotté la soirée électorale de la candidate du Front national. D’ailleurs, les dirigeants du FN ont fait montre d’un certain ostracisme vis-à-vis de la presse écrite. Dans ce parti, on préfère les caméras au stylo. En effet, les journalistes non audiovisuels ont été confinés dans une tente à l’écart du site principal. Et dès 22 h., plus aucun journaliste n’était admis, le lieu ayant été privatisé par le Front national.

Que pensent les militants de ce résultat? Devant les micros, les visages se ferment, regards mauvais. Avec la rose bleu roi, symbole de la campagne de «Marine», ils vont rejoindre le buffet. Une exception, le volubile Nicolas Chabert, 24 ans, qui travaille dans la vente: «Ce résultat, c’est une catastrophe pour la France. Ce sera le chaos avec cet Hollande bis. La France est foutue. Et les Français n’ont toujours rien compris, c’est incroyable! Il faut qu’ils se réveillent! Mais bon, maintenant, il va y avoir les législatives. On doit en mettre un coup pour empêcher Macron d’avoir la majorité parlementaire. Car alors, ce serait une vraie, vraie catastrophe.»

Trump pour idole

Nicolas porte une casquette rouge à l’envers à la gloire du président des Etats-Unis. «Trump, c’est mon idole. Il a tout réussi, tout… Milliardaire, président… Il incarne la réussite. C’est mon modèle. J’aimerais réussir dans la vie comme lui. Il pense à son pays avant de penser aux autres. Pour la France, c’est une source d’inspiration. Et le Front national est en phase avec son action.»

La mère de Nicolas est une lepéniste convaincue. «Au fond, j’ai toujours été lepéniste», dit son fils. «Cela fait cinq ans que je suis un sympathisant actif. Et j’ai pris ma carte il y a un mois pour m’engager encore plus. Comment je milite? Principalement sur les réseaux sociaux. Je suis à fond sur Facebook, tous les jours, pour défendre Marine.»

Et Marion Maréchal-Le Pen, est-elle une rivale pour sa tante? «Pas du tout. J’adore Marion, elle est si belle… Et quand Marine ne sera plus là, Marion lui succédera à la tête du parti.» On a vraiment le sens de la dynastie familiale, au Front national! (24 heures)