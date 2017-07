Barnier veut des clarifications de Londres

Le négociateur en chef européen pour le Brexit, Michel Barnier, a demandé jeudi des «clarifications» à Londres, en particulier sur les droits des citoyens européens et la facture du divorce, à l'issue du 2e cycle de négociations à Bruxelles.

«Le premier round était celui de l'organisation, cette semaine a été le temps de la présentation. Le troisième round doit être celui de la clarification», a expliqué Michel Barnier lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue britannique David Davis.

«Une divergence fondamentale»

Après quatre jours de discussions, la prochaine session est prévue pendant la semaine débutant le 28 août, toujours à Bruxelles.

Michel Barnier a évoqué «une divergence fondamentale» dans le dossier du sort des ressortissants européens installés au Royaume-Uni, «sur la manière de garantir (leurs) droits», en particulier envers les membres de la famille et sur les bénéfices sociaux.

Lutte sur la souveraineté

«Nous ne voyons aucun autre moyen pour garantir la pérennité de ces droits» que la possibilité de régler les litiges devant la Cour de justice de l'UE (CJUE), a expliqué le Français.

Or Londres a clairement exprimé sa volonté de ne plus reconnaître la souveraineté de la plus haute juridiction européenne une fois son départ effectif de l'Union.

Pour solde de tout compte

En outre, l'UE attend toujours la publication de la position britannique sur le réglement financier, ce «solde des comptes» exigés par Bruxelles en lien avec les engagements pris par le Royaume-Uni en tant que pays membre.

«Une sortie ordonnée exige de solder les comptes», a de nouveau martelé Michel Barnier en salle de presse. «Aussitôt que le Royaume-Uni sera prêt à préciser la nature de ses engagements nous serons prêts à discuter avec les négociateurs britanniques», a-t-il ajouté.

David Davis a de son côté souligné que les deux camps «reconnaissent l'importance de régler les obligations que nous avons l'un envers l'autre». «Nous avons eu des discussions robustes et constructives», a observé David Davis sur ce sujet. Mais selon lui, «il ne faut pas s'attendre à des progrès graduels à chaque session».

Londres espère un accord «le plus simple possible»

Le secrétaire d'Etat britannique au commerce international, Liam Fox, a estimé jeudi que l'accord commercial à venir entre la Royaume-Uni et l'Union européenne (UE) devra être «le plus simple possible». Il a toutefois réitéré que son pays pouvait s'en sortir sans accord.

Il a encore précisé que l'accord serait simple puisque les deux parties ont déjà des règles de régulation similaires et n'ont pas de barrières commerciales. «La seule et unique raison qui nous empêcherait de trouver un accord libre et ouvert serait l'ingérence de la politique dans l'économie», a-t-il déclaré à la BBC. Liam Fox a toutefois ajouté que le Royaume-Uni pourrait «survivre» sans trouver d'accord. Le ministre britannique des finances, Philip Hammond, avait pourtant déclaré que l'absence d'accord serait un «très, très mauvais résultat».

Liam Fox devait rencontrer jeudi en fin d'après-midi à Genève le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) Roberto Azevedo. (afp/nxp)