Beppe Grillo, l’amuseur qui fait trembler le système

La crinière blanche en bataille, Beppe Grillo saute, éructe et jure. Entre un «vaffa…» et un «caz…», son discours est surréaliste: «Mon cerveau est lobotomisé, je suis dans la cinquième dimension, mes décisions sont gastroneurologiques.» Avant de lancer, sur l’estrade dressée à Turin pour le meeting de clôture de campagne sur le référendum, son message politique: «Vous ne devez pas voter non avec la tête, mais avec les tripes.» Alors Beppe Grillo, bouffon génial ou cynique leader politique? Le doute demeure. A 68 ans, Génois de naissance et de cœur, Giuseppe Piero Grillo est un saltimbanque surdoué. Depuis ses premières improvisations lors des dîners de famille ou des spectacles scolaires, il a toujours fait rire. Dans les années 70, il a écumé les cabarets milanais, où il est repéré par un producteur du groupe de télévision Rai. Beppe Grillo devient alors une star du petit écran, en se moquant des vices des Italiens.

Inquiétante cyberutopie

Mais avec les années, la critique s’est faite plus sociale. Ecologiste, opposé à l’avènement d’Internet (il changera d’avis plus tard), il détruit des ordinateurs sur scène. Dénonçant les scandales financiers ou la corruption de la classe politique, il provoque chaque jour davantage l’establishment transalpin. En 1986, il franchit la ligne rouge en accusant les socialistes d’être des voleurs et il est banni des écrans de télévision.

La carrière politique de Beppe Grillo commence en 2004 avec la lecture de Le Web est mort, vive le Web de Gianroberto Casaleggio. Manifeste pour une nouvelle démocratie participative basée sur Internet pour certains, inquiétante cyberutopie pour d’autres, cet ouvrage change la vie du comique génois. Lorsque les deux hommes se rencontrent, le coup de foudre est réciproque. Et ils se partagent les rôles: Casaleggio restera le mystérieux gourou du mouvement qu’ils entendent former. Grillo en sera le chantre. Leur première manifestation commune a lieu le 8 septembre 2007 avec la convocation du «Vaffanculo Day» (V-Day) contre l’éligibilité des parlementaires condamnés.

Ni de gauche ni de droite

Deux ans plus tard, Grillo annonce la naissance du Mouvement 5 étoiles (M5S), «un non-parti, ni de gauche ni de droite». Lors des élections administratives de 2012, le M5S n’est pas présent partout, mais il emporte la Mairie de Parme. Les partis traditionnels évoquent «un coup de chance». Enorme erreur: aux élections générales de 2013, le mouvement recueille 25,5% des voix et élit 109 députés et 54 sénateurs. Un tsunami sur la scène politique transalpine habituée au duel gauche-droite.

Le programme du M5S se résume à quelques slogans populistes: non à la privatisation de l’eau, salaire de citoyenneté pour tous, défense des PME et référendum sur l’euro. Le Web est l’instrument d’une démocratie participative transparente où tous les citoyens sont invités à participer à l’élaboration des lois.

Echec et corruption au M5S aussi

Trois années de participation à la vie parlementaire ont néanmoins démontré les limites de la mise en pratique des idéaux des premiers jours. Plusieurs affaires de corruption et le fiasco de la maire de Rome, Virginia Raggi, ont sali l’image du mouvement. La transparence n’est qu’un lointain souvenir, les exclusions sommaires de dissidents se multiplient. Et depuis la mort de Gianfranco Casaleggio, au printemps dernier, Beppe Grillo est le «padre padrone» absolu du mouvement. Reste que près de 30% des Italiens se disent encore «grillini». Chez eux, le dégoût de la «caste» et des partis traditionnels est plus fort que la perte des illusions. Le M5S est aux portes du pouvoir.

Les dilemmes de Podemos

«Nous avons besoin que Podemos ne soit pas le parti de Pablo Iglesias, qu’il puisse avoir différents secrétaires généraux, et je suis convaincu qu’à l’avenir, d’autres camarades assumeront cette fonction.» Cette autocritique plutôt radicale, le leader charismatique du parti anti-austérité espagnol s’y est livré le 17 décembre, lors d’une réunion du «Conseil citoyen» de sa formation politique.

C’est carrément un constat d’échec pour celui qui accepte de se définir comme «populiste» dans la mesure où il entend redonner la voix au peuple, mettre en œuvre la politique définie directement par les citoyens de base au sein d’assemblées populaires. Fondé en 2014, Podemos (qui signifie «Nous pouvons») est par essence un parti anti-élites et antisystème. Il est issu de la mouvance des Indignés, née

symboliquement le 15 mai 2011 sur la Puerta del Sol, à Madrid, mais qui a rassemblé des centaines de milliers de manifestants dans quelque cent villes.

Dans une Espagne qui a subi de plein fouet les conséquences de la crise financière mondiale et les plans de rigueur draconiens, avec un taux de chômage atteignant 25%, nombre d’électeurs avaient perdu toute confiance dans le Parti socialiste ouvrier (PSOE) et le Parti populaire (PP) de droite, les deux formations politiques traditionnelles. Sans parler, bien sûr, des scandales de corruption…

Lors des législatives de juin 2016, la coalition de gauche Unidos Podemos (c’est-à-dire «Ensemble nous pouvons») a obtenu 21,1% des voix, derrière les conservateurs du PP et les socialistes du PSOE. Aucun de ces partis ne parvenant à former une coalition pour gouverner le royaume, c’est la paralysie qui a prévalu durant de longs mois. Au final, Mariano Rajoy (PP) a été reconduit en octobre à la tête du gouvernement, les députés socialistes s’abstenant de lui faire barrage au parlement, dans l’espoir de sortir enfin de l’impasse. Bref, paradoxalement, le succès électoral d’un Podemos aussi radical qu’intransigeant a permis aux conservateurs de se maintenir au pouvoir. De quoi troubler plus d’un électeur.

A.A.

(24 heures)