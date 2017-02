Béziers, la ville qui ressemble à la France de Marine Le Pen

«Monsieur Ménard a deux visages. Quand on le rencontre, il nous salue poliment. Et quand on l’entend à la TV, il nous fait peur!» On croise Safia le long des allées Paul-Riquet. C’est le cœur du Béziers historique. Cette Française dans la quarantaine, d’origine maghrébine, a pensé après les attentats enlever son voile, qu’elle appelle fichu une fois sur deux, mais elle s’est résolue à le garder. Un passant la tance sans agressivité: «Encore des journalistes pour Ménard!»

Ainsi va le quotidien des 75 000 Biterrois. Un mélange complexe de cohabitation ordinaire, de crispations identitaires, d’indifférences affichées et d’éclats médiatiques de Robert Ménard.

Ex-journaliste, patron de Reporters sans frontières pendant 25 ans, Robert Ménard (64 ans) a été élu maire de Béziers en mars 2014 avec le soutien du Front national. Il prend régulièrement ses distances avec le parti de Marine Le Pen en affichant des positions plus radicales encore. Aussi, Béziers est devenu le symbole de la crispation xénophobe. Car Robert Ménard fait parler de lui. Tests de détection de cannabis dans les lycées, création d’une police aux allures de milice, statistiques ethniques dans les écoles ou encore diffusion d’un journal municipal qui fait tousser les antiracistes. Sa rhétorique identitaire instille la nostalgie d’une France «de souche» dans un style tapageur.

Laboratoire d’idées

«Après trois mandatures de droite extrême avec le maire UMP Couderc, on est passé à l’extrême droite avec Ménard», raconte Didier Ribo, du collectif En vie à Béziers, qui s’est créé après l’électrochoc de cette élection. La quatrième ville la plus pauvre de France affiche un taux de chômage deux fois plus élevé (environ 22%) que la moyenne nationale. Béziers, désormais déserté par les classes moyennes parties travailler à Montpellier, a gardé ses pauvres, ses familles gitanes et une imposante communauté maghrébine qui cohabite avec celle des pieds-noirs. Car, en 1962, Béziers a accueilli de nombreux rapatriés français originaires d’Afrique du Nord.

Et le directeur du Centre d’accueil de demandeurs d’asile de la Cimade de Béziers, Jean-Philippe Turpin, de raconter le paradoxe. Au quotidien, le maire serait à l’écoute des institutions. En revanche, il s’est opposé toutes sirènes hurlantes à l’arrivée de 40 demandeurs supplémentaires. Béziers, 75 000 habitants, en compte 130 en tout et pour tout. «Ménard est un idéologue. A travers Béziers, il fait prospérer ses idées au niveau national. La communication, c’est de l’action», analyse Jean-Philippe Turpin. Et nos interlocuteurs d’anticiper notre interrogation. «Evidemment que l’extrême droite peut arriver au pouvoir en France. A Béziers, plus qu’ailleurs, on sait que c’est possible», soufflent-ils.

Bienvenue à la mairie!

«Aucun d’entre nous ne mettrait une main à couper que Marine Le Pen ne sera pas élue!» s’exclame Robert Ménard à la même question un peu plus tard. C’est vif et courtois. L’ex-journaliste aime débattre. Nous n’avons pas encore quitté sa mairie de Béziers que la photo du groupe de la presse européenne est postée sur Facebook… Surtout, il attaque sur tout.

«Ce pays passe son temps à ne pas regarder le pays tel qu’il est», tance Robert Ménard, qui dit simplement appliquer la loi et ne rien accepter de la charia dans la République. «Etre pied-noir, ça me rapproche des musulmans. Je suis né à Oran. Par contre, nous avons quitté un pays que beaucoup d’entre nous pensaient être le leur. Nous sommes beaucoup plus sensibles aux signaux d’alerte. Attention, un monde peut s’écrouler. Nous l’avons vécu», explique-t-il, lyrique.

Plus de travail surtout

Robert Ménard élude la théorie du grand remplacement, comme toute idée de revanche de la guerre d’Algérie, et il esquive aussi les interrogations sur sa participation au rassemblement d’extrême droite du 4 mars prochain au Palais des Congrès de Béziers: «Désislamiser l’Europe». «La Municipalité loue la salle et je suis convié à faire le discours de clôture, mon rôle s’arrête là!» explique Robert Ménard, qui se défend de jeter de l’huile sur le feu.

Dans le quartier défavorisé de La Devèze, là où le maire de Béziers a grandi, les familles musulmanes sont désormais majoritaires. Ambiance de cité ordinaire. Pour Mohamed, chauffeur routier de 27 ans, le maire «ne nous aime pas» mais il devrait améliorer les dessertes des transports publics. Pour Michel Prophète, qui a repris le bar-tabac PMU de son père, la réputation du quartier est largement fantasmée. «Il faudrait plus de travail pour mes clients, qui sont très mélangés. Mais sinon, ici, on ne s’occupe pas du maire, qui ne s’occupe pas de nous. J’avais un commerce dans le centre-ville. Il y a moins de problèmes à La Devèze», raconte-t-il.

Ainsi, malgré l’impression de tension permanente qui règne en France, les actes racistes, antisémites et antimusulmans (selon les chiffres publiés par le Ministère de l’intérieur) ont nettement reculé en 2016 par rapport au pic de 2015.

«La mémoire de l’Algérie française demeure»

La France est-elle devenue un pays plus raciste qu’avant?

Non, des Français et des élus se sont montrés très actifs, très solidaires vis-à-vis des migrants. En revanche, le gouvernement français s’est montré pusillanime. Le statut de l’asile est régi non pas par l’Europe mais par la Convention de Genève, qui ne fixe aucune obligation aux Etats. Avec l’Italie, la Grèce et l’Allemagne en première ligne, l’Europe a fait plus que les Etats-Unis ou que l’Arabie saoudite, qui ont pourtant participé aux guerres et contribué aux désordres de la région.

L’opinion publique a été soudée après les premiers attentats. Puis on a vu une sorte de bascule à Nice, où l’on a entendu des injures racistes…

La réponse du président de la République et du gouvernement après les attentats du 13 novembre 2015 n’a pas été à la hauteur. La déchéance de nationalité était une mesure qui ne servait à rien du point de vue de la lutte contre le terrorisme et qui divisait profondément les Français puisqu’il aurait fallu introduire une distinction dans la Constitution entre les Français en fonction de leur origine. Cela a été terrible. Cela a brisé l’unité, or l’unité était la seule réponse politique réelle au terrorisme. Ensuite, à Nice, il y a eu une mauvaise coordination des forces de sécurité. Tout le monde s’est renvoyé la faute. Quand les dirigeants politiques ne prennent pas leurs responsabilités, les gens vont les chercher ailleurs.

Dans cette région, comme à Béziers d’ailleurs, l’histoire est particulière…

Oui, la mémoire blessée de l’Algérie française demeure. Ce traumatisme est présent chez quatre catégories de Français: les juifs qui étaient là avant la conquête arabe, les harkis qui ont soutenu les forces françaises, les pieds-noirs et ceux qui ont combattu pour l’indépendance de l’Algérie. Tous ont eu le sentiment d’être abandonnés. Et ils n’ont jamais pu en parler. Cela crée des phénomènes comme Zemmour et Ménard. De Gaulle avait blessé tous les juifs de France par ses déclarations de novembre 1967 lorsqu’il parla des juifs comme d’un peuple dominateur. Mais De Gaulle est intouchable. Zemmour étant juif d’Algérie, il a été blessé deux fois par De Gaulle. La première parce que sa famille a dû partir, la seconde parce qu’il y a eu cette phrase. Au lieu d’attaquer De Gaulle, Zemmour en attaque d’autres. Ce délire aboutit à ce que certains croient aujourd’hui revivre ce qui s’est passé en Algérie, qu’ils vont être obligés de s’en aller comme en 1962, et qu’un «grand remplacement» se prépare. Et ceux issus de l’immigration des musulmans d’Algérie croient revivre la discrimination coloniale. Il faut arriver à déconstruire tout cela.

JO.M.

(24 heures)