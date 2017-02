Churchill envisageait déjà une vie extraterrestre

Chef de guerre, homme politique influent, brillant orateur, mais pas que. Avant de devenir premier ministre, Sir Winston Churchill, dont l’intérêt pour la science était très marqué, s’est penché sur la possibilité (toujours pertinente) de l’existence d’une forme de vie extraterrestre, atteste un document récemment étudié par un astrophysicien israélien. Ces onze pages dactylographiées écrites en 1939 et probablement destinées à la presse ont été retrouvées dans les années 1950, mais jamais publiées. Elles étaient conservées au National Churchill Museum aux Etats-Unis. En 2016, le chercheur Mario Livio a sorti ce manuscrit de sa vitrine pour l’analyser de plus près. Il en décrit le contenu surprenant dans le dernier numéro de la revue britannique Nature.

«Sommes-nous seuls dans l’Univers?» se demande l’homme au cigare à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Partant du principe qu’il est peu probable que la vie n’existe que sur Terre, étant donné l’immensité de l’Univers, il commence par définir ce qu’est la vie, c’est-à-dire la capacité à «se reproduire et se multiplier», explique Mario Livio.

Il définit ensuite ce que l’on nomme aujourd’hui «la zone habitable», cette distance à laquelle doit se situer une planète de son étoile pour avoir une chance d’avoir une température compatible avec la présence d’eau à l’état liquide indispensable à la vie. Un concept introduit par le physiologiste allemand Hubertus Strughold en 1953… Churchill, premier homme d’Etat à engager un conseiller scientifique, estime ainsi que dans le système solaire, Venus et Mars sont les seules planètes répondant à ces critères.

Visionnaire, l’artisan de la victoire des Alliés sur le nazisme envisageait déjà la conquête spatiale. «Un jour, peut-être dans un avenir proche, il sera possible de voyager sur la Lune, ou sur Vénus et Mars», écrit-il. «Ce qui est extraordinaire, c’est sa façon de penser, Churchill aborde le problème comme un scientifique. Il utilise des arguments encore d’actualité aujourd’hui», explique Mario Livio à l’Agence France-Presse. Avant d’ajouter: «Il était très enthousiaste vis-à-vis de la science, mais considérait toujours les questions scientifiques avec un cadre moral. Les leaders politiques, en particulier dans le contexte actuel, devraient prendre exemple sur Churchill, en nommant des conseillers scientifiques et en les consultant régulièrement.»

(24 heures)