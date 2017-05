Comment se fabrique et se propage une «fake news»

Comment sont fabriquées et propagées les fausses informations qui infestent la campagne présidentielle? Comme pour les virus, les experts savent désormais traquer les origines de ces rumeurs, relayées par des activistes sur les réseaux afin d'influencer l'opinion.

La technique est devenue standard: des attaques coordonnées lancées sur certains forums désormais connus, puis relayées par des activistes assez nombreux pour toucher une bonne partie des internautes. Un millier de relais suffisent pour qu'une rumeur monte en «trending topic» - les sujets les plus commentés - sur Twitter, jugent les experts.

Grâce à cela, un sujet au départ cantonné à des cercles militants devient visible par tous les internautes, car son hashtag apparaît sur la liste des sujets populaires en première page de Twitter.

«Pendant la campagne, la principale cible de ces 'fake news' a été Emmanuel Macron, et un peu aussi Jean-Luc Mélenchon avant le premier tour», souligne Gaël Favennec, chargé à l'AFP du site de vérification CrossCheck, réalisé en partenariat avec une trentaine de rédactions.

Extrême droite

«Ces rumeurs viennent souvent de sites proches de l'extrême droite, et les thématiques tournent beaucoup autour de l'immigration», souligne-t-il, comme dans l'exemple des accusations contre Alain Juppé sur une supposée grande mosquée de Bordeaux.

«Sur M. Macron, on a eu droit à tout. C'est sidérant», remarque-t-il. «Ce serait le candidat de la CIA; il serait financé par l'Arabie saoudite, voudrait rétablir la charia à Mayotte, supprimer les allocations familiales, taxer les propriétaires, se lave les mains après avoir serré celle des ouvriers...» Autant d'allégations fausses démontées par CrossCheck.

Nicolas Vanderbiest, de l'université de Louvain, spécialiste des rumeurs sur Internet, a analysé mercredi soir, en temps réel, la diffusion de la rumeur sur le supposé compte aux Bahamas d'Emmanuel Macron, citée pendant le débat par Marine Le Pen. Le candidat d'En Marche! a déposé plainte jeudi contre X pour «faux, usage de faux et propagation de fausse nouvelle».

4Chan

Tout démarre vers 19h00 sur le forum américain 4Chan, très fréquenté par des militants d'extrême droite ou soutenant le président américain Donald Trump. C'est aussi sur ce forum qu'au lendemain du premier tour, des activistes organisaient des calomnies contre Emmanuel Macron, par exemple pour «persuader les gens qu'il est d'accord avec le terrorisme islamiste».

Mercredi sur 4Chan, deux heures avant le débat, un internaute anonyme proposait, en anglais, de faire émerger un hashtag évoquant une fraude fiscale du candidat, et a joint à l'appui de ses dires un document attribué à une banque des Caraïbes.

L'assertion est reprise par un site américain de soutien de Marine Le Pen, «Anime Right», puis dans un tweet en anglais publié à 20h37 par le site conspirationniste Disobedient Media de William Craddick, qui appartient au courant de l'«alt-right», l'extrême droite américaine.

Documents Indicate That Emmanuel Macron May Be Engaging In Tax Evasion https://t.co/QV750s5J8n