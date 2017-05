«Dans 5 ans? Plus d’Europe, moins de chômage, moins de FN»

Depuis quarante ans, Alain Minc (68 ans) est un personnage central de la vie politique et économique en France. Essayiste, économiste et conseiller des présidents, il a aussi été fondamental dans la trajectoire du nouveau président français Emmanuel Macron élu le 7 mai. Il a en effet été son mentor et l’a conseillé dans ses premiers pas professionnels.

Joint au téléphone, Alain Minc se souvient de sa première rencontre avec Emmanuel Macron il y a quelque quinze ans. «De manière classique, c’était la rencontre du jeune inspecteur des finances qui rencontre le vieil inspecteur des Finances. Et lors de ces premières rencontres, je leur pose toujours la même question: Que ferez-vous dans trente ans? Emmanuel Macron m’a répondu: je serai président de la république. A l’époque, je lui avais dit, vous commencez mal cette discussion!» Et Alain Minc de rajouter: «Il y a peu, je lui ai rappelé qu’il avait mal répondu, il aurait dû me dire: dans trente ans, je serai ex-président de la république!»

Qu’avait-il de spécial?

C’est quelqu’un qui séduit les personnages âgés. Très intelligent avec un charme extrême. C’est un oxymore! Un Valéry Giscard d’Estaing sympathique. Mais je n’avais pas mesuré son audace et son aplomb. Et je les ai vus grandir avec le temps. Et ses audaces ont fait augmenter sa chance. Il a réellement les qualités que Napoléon exigeait de ses généraux: du talent et de la chance.

Vous lui aviez conseillé de se présenter à la présidentielle de 2022 et non en 2017?

Durant ces dernières années, je l’ai accompagné à chacune de ses étapes comme le ferait un vieil oncle ou un grand frère. Il me parlait de ses projets et je lui ai dit: Tu vas trop vite. Cela ne fonctionnera pas. Cherche-toi un enracinement politique local et prépare 2022. Il m’a répondu: tu te trompes. Tu es en train de me décrire le monde d’hier. Le système est en décomposition et il va tomber. Il faut proposer une alternative. Je dois reconnaître qu’il avait raison.

Qu’a compris Emmanuel Macron que n’ont pas saisi les autres?

Le plus important pour nous, Européens, est que cette victoire est celle de l’Europe. Il est viscéralement Européen comme peuvent l’être les gens de la génération Erasmus. Bien qu’il n’a pas fait Erasmus. Ce n’est pas l’Europe comme construction intellectuelle de ma génération ou de la précédente. Pour lui, c’est une Europe naturelle. Sur le plan international, il revient à cette conception qu’avait formulée le général de Gaulle à travers cette formidable expression: «Il faut faire de l’Europe un levier d’Archimède pour la France!» C’est-à-dire parvenir à lever un poids énorme en plaçant le levier à un endroit précis.

Et sur le plan intérieur?

Il a compris et vu de l’intérieur que le système politique était en phase de décomposition avancée. Mais il faut considérer qu’il a bénéficié de quatre opportunités: Si Alain Juppé gagne les primaires de la droite, il n’y a pas de Macron. Si François Hollande se présente, c’est très compliqué pour Macron. Si Manuel Valls gagne les primaires de la gauche, c’est aussi très compliqué pour Macron. Et si François Fillon ne se suicide pas politiquement, c’est encore très compliqué pour Macron.

Est-ce que vous diriez que, en cette année du populisme, du Brexit et de Trump, se présenter comme européiste, libéral et en plus ex-banquier était la meilleure formule?

En effet, tous les ingrédients de la défaite étaient réunis. Mais il y a deux pays en France. Une France ouverte au monde et une France qui a peur. A cause de Trump et du Brexit, on pensait que la France de la peur était dominante. Ce n’est pas le cas. Il est vrai que les médias transmettaient un bruit de fond qui disait «la vague populiste recouvre les pays les après les autres. Ce qui est arrivé prouve le contraire et aura des conséquences dans d’autres pays. C’est un signal formidable pour Matteo Renzi en Italie. La chancelière Angela Merkel pourra faire campagne proeuropéenne. Cette élection est une mauvaise nouvelle pour Theresa May, parce qu’une France main dans la main avec l’Allemagne négociera avec fermeté le Brexit.

Quelles leçons contre le populisme peut-on tirer de la méthode Macron?

Pour l’Espagne, par exemple, si Ciudadanos avait eu un leader comme Emmanuel Macron, la même aurait pu se produire chez vous (ndlr: en Espagne). Qu’a inventé Emmanuel Macron? Le populisme mainstream. Jusqu’à aujourd’hui le populisme a toujours été une expression des extrêmes. Et les partis traditionnels représentaient le mainstream. Il peut donc y avoir un populisme mainstream: c’est-à-dire qui parle au plus grand nombre avec les finalités de l’Europe et de l’économie social de marché.

Qu’est-ce qui vous fait penser qu’Emmanuel Macron pourra réformer la France alors que d’autres ont échoué. Comme Nicolas Sarkozy qui avait beaucoup promis…

Il ne faut pas oublier que Nicolas Sarkozy a dû se battre contre une crise sans précédent. François Hollande, lui, n’a jamais voulu réformer. Je ne suis pas certain qu’Emmanuel Macron obtiendra une majorité absolue à l’assemblée. Je crois qu’il devra passer des accords qui constitueraient comme une grande coalition. Seul les grandes coalitions permettent de faire des réformes en profondeur.

Une grande coalition avec une partie de la droite ou de la gauche?

Je ne peux savoir quel sera le résultat des législatives, mais je me doute que cela finira par un accord entre la droite et En Marche! Pas toute la droite, car elle va se diviser. Mais la droite d’Alain Juppé et de Jean-Pierre Raffarin passera un accord avec lui.

Comment pourra-t-on mesurer le succès ou l’échec de Macron dans cinq ans?

L’Europe sera plus forte grâce au couple franco-allemand qui aura servi de locomotive pour d’autres grands pays comme l’Italie et l’Espagne. Et peut-être pour la Pologne si elle se débarrasse de son régime. Sur le plan économique, le critère sera la baisse du chômage. Sur plan politique, ce sera un succès si le vote Front national baisse. Plus d’Europe, moins de chômage, moins de FN. On l’espère…

Quoi qu’il arrive, la France a déjà envoyé un message au monde…

Depuis la Coupe du monde de 1988, je n’ai pas eu l’occasion d’être aussi fier de la France. Après Zidane, Macron…

Adaptation Xavier Alonso (24 heures)