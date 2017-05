Drôle d’ambiance dans le clan Le Pen

Drôle d’ambiance au «Chalet du Lac» à l’orée du Bois de Vincennes. C’est dans ce traditionnel lieu festif que Marine Le Pen a choisi d’organiser sa soirée électorale. Le crachin enveloppe d’humidité Paris en ce dimanche après-midi électoral.

Drôle d’ambiance, car ce «Chalet» est gardé comme un camp retranché. Des escouades de CRS armés de fusils mitrailleurs sont disposés aux alentours. Seuls ne pénètrent au «Chalet» que les membres du service d’ordre frontiste (le DPS) et les journalistes accrédités après moult contrôles de sécurité. Pas de militants brandissant des drapeaux frontistes ou des portraits de «Marine». Pas de badauds et encore moins de curieux. Les promeneurs en poussettes se hâtent de regagner leurs pénates.

Des rumeurs font état d’une victoire de Macron à 62%, 65%. «Des rumeurs, pas plus. On verra ça à 20h», lance un membre du DPS. Mais le cœur ne semble plus y être. Le moral a des altitudes de taupinières.

Quel saisissant contraste d’ambiance entre les QG d’Emmanuel Macron au premier tour et de Marine Le Pen au second tour! Pour l’un, l’immense halle 5 à la Porte de Versailles; pour l’une, ce moins vaste «Chalet».

L’accueil des journalistes est radicalement différent. Chez Macron, le service d’ordre multiplie les points de passage pour éviter que des masses de journalistes s’agglutinent en un seul lieu. Chez Marine Le Pen, un seul point de passage, d’où une masse de journalistes attendant sous le crachin, pendant plus d’une heure, le fameux badge, sésame pour l’espace frontiste. Conséquence: les techniciens, reporters et photographes de tous pays ont offert une cible privilégiée aux terroristes.

Si les jeunes «helpers» aux figures avenantes et aux propos souriants fourmillaient au QG du candidat d’En Marche, celui de la patronne du Front national est surtout constitué de «gros bras» aux visages de piliers de rugby après un match France-Galles. Nettement moins convivial. Même s’ils ont bien appris leurs leçons et se montrent polis malgré la distance qu’il convient d’observer entre de nobles représentants du DPS et ces vils rats de rédactions.

Avant le «coup de fusil» de 20h. – «coup de fusil», terme de restauration bien entendu – les serveurs du «Chalet du Lac» grille leur dernière cigarette derrière l’établissement. «Ça se passe bien avec l’équipe de Marine Le Pen?». «Très bien», répond un serveur en souriant. «Très bien, du moins pour le moment», ajoute-t-il en faisant un clin d’œil. Et vous attendez du monde? «Mille personnes. On a l’habitude. L’an passé, on en a accueilli 4000 pour la Fête de la Musique. Et les gens venaient du Lac de Vincennes pour escalader nos barrières. Là, ils risquent de faire le contraire, escalader les barrières pour se jeter au Lac après le résultat. De désespoir!» Et les serveurs de partir dans un grand éclat de rire. Apparemment, ils n’ont pas pris un bulletin bleu Marine…

La dernière cigarette est éteinte sur le gravier. C’est bientôt l’heure du… «coup de feu». (24 heures)