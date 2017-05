Emmanuel Macron contrôle ses futurs ministres et sème la confusion à droite

C’est le syndrome Cahuzac. La composition du gouvernement d’Edouard Philippe devait être communiquée mardi. Elle ne sera annoncée que ce mercredi après-midi, le temps nécessaire pour vérifier la situation fiscale des ministres pressentis et débusquer les éventuels conflits d’intérêt. Le nouveau président français veut à tout prix éviter la déconvenue qui a plombé d’emblée le quinquennat de son prédécesseur; François Hollande avait nommé Jérôme Cahuzac, accusé de fraude fiscale, à la tête du Budget.

Lettre ouverte

Emmanuel Macron reste le maître des horloges. Il impose son agenda politique aux dirigeants du centre et de la droite, bien forcés de se déterminer par rapport à lui. En nommant Edouard Philippe, un élu de droite (Les Républicains-LR), premier ministre, le nouveau président a créé une brèche au sein du parti LR. Cette brèche, les principales figures de cette formation se sont empressées de l’élargir. Ainsi vingt-deux députés de droite (LR) et du centre (UDI) – bientôt rejoints par d’autres – ont-ils lancé lundi soir une lettre ouverte appelant leurs partis «à répondre à la main tendue par le président de la République»: «Plutôt que les anathèmes, les caricatures, les exclusions, nous demandons solennellement à notre famille politique d’être à la hauteur de la situation de notre pays […].»

Parmi les signataires figurent des «chapeaux à plumes» LR et UDI, dont Nathalie Kosciusko-Morizet (ancienne candidate à la primaire de la droite), Christian Estrosi (proche de Nicolas Sarkozy), Jean-Louis Borloo (centriste et ancien ministre d’Etat de Sarkozy), Benoist Apparu (proche d’Alain Juppé), Gérald Darmanin (proche de Xavier Bertrand) et Thierry Solère (proche de Bruno Le Maire). Ils défendent la ligne de centre-droit qu’Alain Juppé avait illustrée. D’autres proviennent aussi du «vivier» de l’ex-président Sarkozy, voire de l’ancien ministre du Travail et actuel président des Hauts-de-France Xavier Bertrand, qui se tient sur une prudente réserve, tout en laissant son ami Gérald Darmanin «se mouiller» en faveur d’Emmanuel Macron. Bruno Le Maire ne figure pas parmi les signataires, mais il a déjà présenté ses offres de service au nouveau président.

Cela dit, d’autres «poids lourds» du parti LR ne partagent pas cette position, avec des nuances sensibles entre eux. Il y a ceux qui refusent de saisir la main tendue par le nouveau président. On les trouve sans surprise dans le camp de la droite dure: Laurent Wauquiez, Eric Ciotti et Bruno Retailleau, ancien coordinateur de la campagne de François Fillon. Leur position: Wauquiez prendra la présidence de ce qui reste du parti LR, lors du congrès prévu cet automne, et l’orientera sur certains thèmes chers aux électeurs du Front national afin de siphonner leurs voix.

Dans un registre moins radical, François Baroin (directeur de la campagne LR pour les législatives) et le filloniste Bernard Accoyer (ancien président de l’Assemblée nationale) ne saisissent pas la main tendue par Macron mais n’excluent pas ceux qui, dans leur camp, sont tentés de le faire. En d’autres termes, ils attendent le résultat des législatives pour arrêter une décision ferme quant à leurs rapports avec le président de la République; leur but est d’engranger un maximum de suffrages aux élections législatives des 11 et 18 juin. Toutefois, cette position est difficilement tenable au cours d’une campagne électorale: comment expliquer à ses électeurs qu’on refuse de saisir la main du président maintenant, mais que, peut-être, on la prendra plus tard?

Droites irréconciliables

Entre mains fermées et mains ouvertes, le cœur de Jean-Pierre Raffarin balance. Dans un premier temps, il est apparu peu enclin à collaborer avec l’Elysée. Mais il a sensiblement assoupli cette position. Il faut dire que son nom circule dans les rédactions comme futur ministre des Affaires étrangères; dès lors, sa main se fait moins crispée.

Naguère, l’ancien premier ministre Manuel Valls évoquait «deux gauches irréconciliables». Aujourd’hui, ce sont deux droites irréconciliables qui s’opposent. Le parti LR n’échappera pas à l’épreuve de la clarification.

(24 heures)