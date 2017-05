Emmanuel Macron, le plus jeune dirigeant élu de la planète

A 39 ans, Emmanuel Macron bat plusieurs records: plus jeune président de la République française de l’histoire, benjamin des chefs d’Etat à la tête d’une puissance démocratique ayant été élus au suffrage universel direct et quatrième plus jeune dirigeant au monde.

En France, le fondateur d’En Marche! a fait mieux que Louis-Napoléon Bonaparte, élu président de la IIe République en 1848, à l’âge de 40 ans. Jusqu’à présent, c’est Valéry Giscard d’Estaing, porté au pouvoir à l’âge de 48 ans en 1974, qui détenait la palme de la juvénilité de la Ve République.

Sur le plan planétaire, si l’on ne retient que les démocraties, Emmanuel Macron prend la tête du top 10! Seule Vanessa D’Ambrosio, 29 ans, capitaine-régente depuis le 1er avril du petit Etat de Saint-Marin, enclavé en Italie, pourrait lui disputer la vedette. Elue en tandem avec une autre parlementaire pour une durée de six mois, la jeune femme n’a pas la stature présidentielle mais le titre de chef d’Etat de ce territoire autonome de 61,2 km2 enclavé en Italie.

En incluant les monarchies et les régimes autoritaires, Emmanuel Macron se situe à la quatrième place du classement. Du haut de ses 34 ans, le dictateur nord-coréen Kim Jong-un se hisse sur la première marche du podium. Viennent ensuite l’émir du Qatar, Tamim ben Hamad ben Khalifa Al-Thani, 36 ans, et le roi du Bhoutan Jigme Khesar Wangchuck, 37 ans.

Si l’on prend en compte les premiers ministres en exercice, le nouveau locataire de l’Elysée est détrôné par le premier ministre estonien, Jüri Ratas, 38 ans, Charles Michel, chef du gouvernement belge – 41 ans, mais arrivé au pouvoir à 38 –, et Volodymyr Hroïsman premier ministre ukrainien, 39 ans, nommé il y a un an.

Emmanuel Macron sera également le benjamin du G20 – où la moyenne d’âge est de 62 ans – devant Justin Trudeau, le premier ministre canadien, âgé de 45 ans.

