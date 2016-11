Ex-commissaires: nouvelles règles en vue?

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a proposé mercredi de rallonger la période pendant laquelle les anciens commissaires doivent rendre des comptes sur leurs parcours professionnels, après la polémique provoquée par l'embauche de son prédécesseur Jose Manuel Barroso par Goldman Sachs.

Le recrutement de M. Barroso par cette banque d'affaires, mise en cause pour son rôle dans les crises des «subprime» et de la dette grecque, avait suscité l'émoi en raison de craintes de conflits d'intérêts. Et M. Juncker avait lui-même été critiqué pour ne pas l'avoir condamnée, la Commission s'étant contentée de constater qu'il n'avait pas violé les règles éthiques en vigueur.

Le cas d'une autre ancienne commissaire, Neelie Kroes, soupçonnée d'avoir caché pendant son mandat qu'elle était administratrice d'une société offshore aux Bahamas, a également provoqué des critiques sur ces règles d'éthique jugées trop laxistes.

Code de conduite à renforcer

«Vu l'expérience récente avec des membres de la Commission précédente, je pense que notre Code de conduite devrait être renforcé afin d'établir des normes éthiques les plus élevées possible dans le cas de conflit d'intérêts», a estimé Jean-Claude Juncker, selon un communiqué publié mercredi par la Commission européenne.

«Je veux notamment prolonger la période de +refroidissement+ pour les anciens présidents à trois ans», a-t-il indiqué, en référence à la période, actuellement fixée à 18 mois, pendant laquelle les anciens commissaires doivent informer la Commission de leur intention de s'engager dans une nouvelle activité professionnelle.

Abolir une règle

En amont des prochaines élections européennes, prévues en 2019, M. Juncker a par ailleurs proposé d'abolir une règle actuelle obligeant les commissaires à se retirer de leurs fonctions lorsqu'ils veulent se présenter à ce scrutin. «Des mesures de sauvegarde appropriées seront mises en place pour empêcher l'utilisation du personnel ou des ressources de la Commission à des fins de campagne», a assuré la Commission européenne, pour prévenir toute critique contre cette mesure.

«Cette proposition reflète les pratiques actuelles des Etats membres qui permettent aux membres de leurs gouvernements de se présenter aux élections européennes ou nationales tout en continuant à exercer leurs tâches exécutives», a-t-elle plaidé.

Les propositions du président de la Commission ont été transmises au président du Parlement européen, qui doit donner son avis, avant leur adoption.

(afp/nxp)