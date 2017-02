Face à la foule, le gouvernement plie mais ne rompt pas

Face au plus vaste mouvement de contestation depuis la chute du dictateur Ceausescu en 1989, le gouvernement roumain a fait un pas en arrière mais reste en place. Les appels à la démission de la foule rassemblée tous les jours depuis dimanche devant le parlement n’ont pas été suivis d’effets. Le gouvernement a cependant retiré le décret honni, dépénalisant certains faits de corruption concernant des sommes inférieures à 200 000 lei (un peu moins de 47 000 francs), tant la foule était nombreuse sur la place de la Victoire. Ces manifestants ont fait de Laura Codruta Kövesi, la cheffe du Parquet national anticorruption (DNA), leur héroïne. Celle-ci est la première à s’attaquer aux «gros poissons». «DNA, DNA, elle va venir vous attraper!» scande la foule tous les jours. Mercredi, le gouvernement, dominé par un Parti social-démocrate héritier du Parti communiste, a surmonté sans souci une motion de censure au parlement. Ce parti clientéliste et largement corrompu, très implanté dans les campagnes roumaines défavorisées, dispose d’une large majorité depuis les législatives de décembre. Avec ses alliés d’une coalition soutenue par des députés du parti Union démocratique magyare de Roumanie (UDMR, qui représente la communauté hongroise), il contrôle 61% des sièges au parlement et le gouvernement. «J’espère qu’à compter d’aujourd’hui, nous allons pouvoir nous remettre au travail», a déclaré le premier ministre, Sorin Grindeanu, devant les députés, au commencement du débat sur la motion de censure. Le texte avait été déposé par les 123 élus du Parti national libéral et de l’Union sauvez la Roumanie. Il appelait le gouvernement à «ne pas légaliser le vol». «Les Roumains ne veulent pas que les hommes politiques corrompus soient graciés et mis à l’abri de la justice. Légiférer pour des intérêts particuliers ne fait qu’affaiblir l’Etat de droit et la nation», critiquait le texte.

Cette résurgence du vieux système dans une Roumanie qui s’est arrimée à l’Union européenne ne passe pas auprès d’une population qui est sortie de sa passivité et pour qui l’UE est un espoir de fin des privilèges des élus. Mais la société roumaine est divisée. Car les partisans des sociaux-démocrates ont eux aussi commencé à se mobiliser. Pour la quatrième journée consécutive, ils se sont rassemblés mercredi devant le palais présidentiel, accusant le chef de l’Etat d’avoir «semé la discorde» en encourageant les protestations antigouvernementales. Le président de centre droit, Klaus Iohannis, avait appelé les sociaux-démocrates à «trouver une issue à la crise» et suggéré une démission de l’Exécutif.

(24 heures)