Feu vert à l'une des lois controversées

Le texte auquel Andrzej Duda a donné son feu vert, selon le site internet de la présidence, donne au ministre de la Justice le droit de nommer et de démettre de leurs fonctions les magistrats à la tête des juridictions inférieures.

Le président Duda avait annoncé lundi qu'il allait, en revanche, opposer son veto aux deux autres projets de loi, dans l'attente de modifications garantissant leur conformité à la Constitution.

La réforme de la justice en Pologne a été vivement critiquée par l'Union européenne et les Etats-Unis. Les partisans de l'opposition ont manifesté en masse pour dénoncer une initiative du parti Droit et Justice au pouvoir, jugée attentatoire à l'Etat de droit et à l'équilibre des pouvoirs. (ats/nxp)