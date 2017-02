François Fillon s'excuse et repart en campagne

«En travaillant avec ma femme et mes enfants, j’ai privilégié cette collaboration de confiance qui suscite aujourd’hui la défiance. C’était une erreur, je le regrette profondément et je présente mes excuses aux Français.» Lors de sa conférence de presse, lundi après-midi, François Fillon a tenté de rassurer le camp de la droite de gouvernement dont il est le candidat à l’élection présidentielle.

Pendant plus d’une semaine, l’ancien premier ministre a multiplié les faux pas et les approximations. Cette fois-ci, il a tenu à reprendre la main en battant sa coulpe – a minima – et en se montrant plus précis dans ses explications. Il admet avoir salarié, sur les fonds publics alloués aux parlementaires, sa femme et ses enfants comme assistante parlementaire et collaborateurs.

«Compagne de travail»

Pour Penelope Fillon, «elle a occupé ce poste pendant quinze ans, pour un salaire moyen de 3677 euros net (ndlr: 3900 francs). Pour les enfants, ils «ont travaillé pendant quinze mois comme collaborateurs pour un salaire mensuel net d’environ 3000?euros (ndlr: 3200 francs) chacun». Mais, précise aussitôt François Fillon, leurs emplois n’avaient rien de fictif. Leurs salaires «étaient parfaitement justifiés».

Toutefois, François Fillon semble jouer sur les mots à propos d’une déclaration de sa femme à une chaîne britannique, reprise récemment par France 2: «On s’appuie sur une ancienne interview, en anglais, dans laquelle elle explique qu’elle n’a jamais été mon assistante. Oui, elle n’a jamais été ma subordonnée, mais ma compagne de travail.» Nuance, nuance…

Dans son optique, le candidat de la droite n’a donc pas enfreint la loi. Mais il confesse avoir eu recours à «d’anciennes pratiques qui ne sont plus acceptées par les Français. J’ai mis un peu plus de temps qu’il n’aurait fallu à comprendre les évolutions de la société».

Mais alors remboursera-t-il les sommes perçues par ses proches? Pas question! «Ma femme a travaillé et elle a donné les preuves de son travail.» La réponse de François Fillon est conforme à sa ligne de défense. En remboursant, il avouerait implicitement qu’il y aurait eu emploi fictif.

La colère pour moteur

Désormais, «c’est une nouvelle campagne qui commence». Et «la colère froide» qui l’habite renforce sa détermination à conquérir l’Elysée. Pour le remplacer comme candidat de la droite, il n’y a donc pas de plan B. Il réserve ses attaques les plus virulentes à ses deux principaux concurrents. Une lance contre le clan Le Pen: «Le vrai danger, c’est de voir confier notre avenir aux dérives d’une extrême droite portée par cette famille intouchable du domaine de Montretout.» Une flèche contre Emmanuel Macron dont il dénonce «l’aventure d’une politique sans programme, composée d’un agrégat de personnalités fascinées par un gourou issu du système qu’il dénonce aujourd’hui».

François Fillon a repris son costume de patron de la droite et, dès ce matin, il expliquera aux parlementaires de son camp les tenants et aboutissants de sa «nouvelle campagne». Le message est-il passé auprès des députés de droite? En tout cas, sa prestation a convaincu un élu qui, avant la conférence de presse, réclamait publiquement son remplacement, le sarkozyste Georges Fenech: «Aujourd’hui nous savons qu’il sera candidat jusqu’au bout. L’important pour toute la famille Les Républicains, c’est acter cette décision définitive, et faire campagne pour François Fillon.»

Ils dénoncent «le lynchage» et «l'assassinat politique»

Les mots prononcés par François Fillon, lors de sa conférence de presse, sont aussi ceux de quelques chroniqueurs qui ont pris la défense du candidat. Au-delà du soutien politique de 280 parlementaires et présidents de région, qui ont signé une tribune de soutien dans Le Figaro du 2 février, certaines voix se sont élevées pour dénoncer «le lynchage médiatique» ou «l’assassinat politique». C’est notamment le cas de Régis Desmarais – un homme dont on sait peu de choses – dont le blog personnel est hébergé par le site Mediapart. Quelques billets sont consacrés au suicide d’un agent de l’Autorité de la concurrence, mais son dernier texte est consacré à l’affaire Fillon. Cette tribune a fait le tour des réseaux sociaux avant d’être reprise sur le site du candidat. Que dit-elle?

D’abord, que François Fillon n’est ni plus ni moins vertueux que les autres parlementaires, qui emploieraient «pour la plupart» des membres de leur famille. Il relativise ensuite le montant des sommes perçues par son épouse. Et se demande qui a travaillé vingt-quatre ans sans salaire, si Penelope n’était pas l’assistante de son mari? L’auteur conclut que ce «remue-ménage» a pour seul but de «tuer politiquement François Fillon». Pour ce blogueur, le candidat aurait le don de déplaire aux puissances de l’argent et au «système», qui ne l’aurait pas «validé et préfiltré». Et l’auteur de conclure à un «simulacre de démocratie».

Dans Causeur, Elisabeth Lévy titre joliment son billet «Journal d’une curée de campagne». Elle écrit: «Entre Fillon et la meute, je choisis Fillon.» La polémiste dénonce la banalité des faits, le goût de l’argent, qui animerait aussi des détracteurs jaloux. Elle vilipende aussi la naïveté des outragés: les politiques ne sont pas des saints. Et qui en voudrait à l’Elysée? Enfin, elle raille le «robespierrisme démocratique de la transparence» et ces journalistes qui tambourinent pour que Fillon se retire. Le candidat a trouvé dans ces deux-là de meilleurs avocats que sa chargée de communication, Anne Meaux, bien mal inspirée jusqu’à ce lundi. O.B.

(24 heures)