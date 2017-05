Hollande et Macron déposent ensemble une gerbe

François Hollande a déposé lundi une gerbe bleu-blanc-rouge en forme de croix de Lorraine devant la statue du Général De Gaulle, au bas des Champs-Elysées, pour ouvrir les commémorations du 8 mai 1945. Le président français a poursuivi la cérémonie sous l'Arc de Triomphe au côté de son successeur Emmanuel Macron.

Ce 72e anniversaire de l'Armistice est l'occasion d'une première participation d'Emmanuel Macron à une commémoration officielle, au lendemain de sa victoire à la présidentielle. Arrivé avec quelques minutes d'avance place de l'Etoile, le leader d'En Marche! a été accueilli par plusieurs personnalités, dont l'ancien président Nicolas Sarkozy qui lui a glissé un «bravo» lors d'une longue poignée de main.

Accolade

Pour rejoindre la place de l'Etoile, François Hollande a remonté la plus célèbre avenue du monde escorté par les motards et les cavaliers de la Garde républicaine. Après les honneurs rendus au chef de l'Etat et le passage en revue des troupes, François Hollande et Emmanuel Macron ont déposé ensemble la traditionnelle gerbe des cérémonies du 8 mai sur la tombe du Soldat inconnu, sous l'Arc de Triomphe. Le président sortant était venu chercher son successeur quelques instants auparavant dans les tribunes de la place de l'Etoile, le saluant d'une accolade.

Comme en 2012 et 1995

Cette cérémonie qui se déroule sous un ciel plombé est aussi la réédition d'une situation similaire quand, en 2012, François Hollande, élu, avait déjà déposé cette gerbe traditionnelle, au côté de Nicolas Sarkozy, président sortant. Déjà, le 8 mai 1995, deux présidents étaient sous l'Arc de Triomphe, le sortant François Mitterrand, et l'entrant, Jacques Chirac. C'était alors une première.

La passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron doit intervenir en fin de semaine, à une date qui n'était pas encore fixée dimanche soir, selon l'Elysée.

Emmanuel Macron doit désormais dévoiler le nom de son Premier ministre et la composition du futur gouvernement avant de solliciter une majorité aux législatives (11-18 juin). «Je n'aurai pas d'état de grâce», a-t-il lui-même prévenu vendredi.

Des mesures en vue

L'une des premières mesures annoncées est le dépôt d'une loi sur la «moralisation politique». M. Macron souhaite par ailleurs «dès l'été» réformer le droit du travail par ordonnances, malgré l'opposition à gauche.

En Marche! doit trancher cette semaine les délicates investitures pour les législatives, avec une force place promise au «renouvellement».

Selon un sondage Kantar Sofres-OnePoint, En Marche! recueillerait entre 24% et 26% des intentions de vote aux législatives, devant Les Républicains (22%), le Front national (21-22%), la France insoumise (13%-15%) et le PS (8-9%). (ats/nxp)