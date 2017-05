Ils ont voté En marche! en traînant les pieds

La chaussée est humide. Côté genevois, les coureurs la domptent. Tandis que dans le même temps, en France voisine, les électeurs l’arpentent, parfois en traînant les pieds. En tenue de sport, Jean-Paul, 48 ans, a connu les deux rythmes au fil de la matinée. Le semi-marathon dans les pattes, il fait un crochet en scooter à la salle Martin-Luther-King d’Annemasse pour «faire son devoir de citoyen». Même si, selon lui, «il s’agit aujourd’hui de choisir entre la peste et le choléra». Tout comme lui, dans la cité frontalière, ils sont 65,87% des 16 704 inscrits à avoir glissé un bulletin dans l’urne, contre 67,20% au premier tour. Emmanuel Macron l’emporte avec 73,35% des suffrages exprimés.

Pour ce second tour, le report des voix des mélenchonistes aura été un enjeu clé. Ici tout particulièrement, puisque leur candidat était arrivé deuxième à Annemasse le dimanche 23 avril. Avec 2456 voix (14,69%), Jean-Luc Mélenchon se plaçait juste derrière Emmanuel Macron (2738 voix, soit 16,38%) mais devançait François Fillon (2093 voix, soit 12,52%). Alors que Marine Le Pen ne montait pas sur le podium (1864 voix, soit 11,15%).

«Je ne vote pas pour mais contre»

De la France insoumise à En marche!, Mélanie Pasquier, 25 ans, a franchi le pas. «Jean-Luc Mélenchon était à mes yeux celui qui avait le plus de chose à dire, loin de ces querelles d’enfants gâtés.» Pour le second tour, cette étudiante en diététique a choisi de faire barrage au FN. «On ne peut pas restreindre les droits comme ce parti veut le faire. Cela toucherait ma famille, mes amis, mon conjoint. Je vote au moins pire.»

Jean-Noël, 40 ans, a lui aussi voté En marche! en traînant les pieds. «J’avais l’image d’un pistolet, ma carte électorale remplaçant le canon. Aujourd’hui, je ne vote pas pour mais contre quelqu’un. Marine Le Pen ne défend pas mes valeurs. En revanche, certaines idées de Jean-Luc Mélenchon me plaisaient, notamment l’accentuation de la démocratie participative comme en Suisse», explique ce frontalier, chargé de sécurité.

La carte interactive des résultats

D’autres ont visiblement préféré s’abstenir. «Certains électeurs ont voté au premier tour mais pas au second, confirme Martin Beer, assesseur et président des Jeunes socialistes de Haute-Savoie. Mais, c’est un phénomène marginal. Plus étonnant, les gens qui ne voulaient pas choisir sont nombreux à avoir fait le déplacement pour voter blanc, plutôt que de rester à la maison.»

Ce n’est pas le cas de Ségolène, 31 ans. Venue en famille, cette secrétaire médicale, musulmane de confession, déclare pour autant ne pas avoir voté «pour» Emmanuel Macron mais «contre» Marine le Pen. Une stratégie qu’elle avait déjà adoptée au premier tour. «J’ai voté utile pour éviter que certains candidats ne passent.»

Dans l’isoloir, les familles multiculturelles se succèdent, sous l’œil du maire socialiste, Christian Dupessey. «Notre signature, c’est le vivre-ensemble. Cela passe par le rejet de tout ce qui divise. Je serai donc très attentif au résultat du FN. Même si on ne partage pas le programme de Macron, il n’y a pas d’hésitation à avoir!» conclut l’édile.

«Si le FN passe: retour en Suisse»

Ce n’est pas l’avis de Germaine, 66 ans, qui assume son choix: «Je vote Fleuve Noir! C’est une amie qui a inventé cette expression pour me charrier.» Elle admet pourtant ne pas croire en la victoire de sa candidate. «C’est joué d’avance! Ce sera Macron… Mais bon, regardez aux Etats-Unis. De toute façon, on n’est pas dans une république bananière. Si ça ne va pas, on changera dans cinq ans.»

Elle aussi âgée de 66 ans, Catherine ne partage pas l’avis politique de sa conscrite. Et n’y va pas par quatre chemins: «Si le FN passe, je repars aussi sec! Retour en Suisse, lâche cette Bernoise d’origine, qui habite Annemasse depuis dix ans. Ce n’est pas que le FN me fasse peur, mais je n’accepte pas, voilà tout.» D’où son vote pour Macron, même si «c’est un vote par défaut». Franco-suisse lui aussi, Bernard, 30 ans, a quant à lui fait «un vrai choix depuis le début» et espère qu’«Annemasse comme la France choisira le candidat le plus juste». On ne sait au final si son favori est celui qui a franchi la ligne d’arrivée.

Marine le Pen n’est plus en tête à Etrembières

Pas facile de revenir à Etrembières en ce dimanche de second tour. L’image de «la ville frontalière ayant voté FN» n’a pas plu à tout le monde. Au premier tour, la commune est en effet la seule du Genevois haut-savoyard à avoir placé Marine Le Pen en tête avec 25,81%. Soit 184 voix, 17 de plus qu’en 2012. Cette pole position, devant François Fillon, a interpellé le maire de la commune, Alain Bosson: «C’est un peu surprenant que des frontaliers travaillant en Suisse et ayant un bon niveau de vie votent pour Marine Le Pen.»

Au soir du second tour, il est donc rassuré d’assister à un «rééquilibrage». Notamment au Pas de l’Echelle, le bureau (sur les deux que compte la commune) où elle avait engrangé le plus de suffrages il y a quinze jours. «Dans ce bureau, sur les 403 votants, on enregistre 49 blancs ou nul. C’est énorme», note aussi l’édile. Sur l’ensemble de la commune, Marine Le Pen obtient 258 voix (39,81%), soit plus qu’au premier tour. La candidate frontiste n’aura pas eu celle de Salah. Ce fonctionnaire de police franco-algérien a été «choqué que (son) village natal place Marine Le Pen en tête au premier tour». A ses yeux, ce résultat s’explique surtout par «un ras-le-bol général».

C’est mot pour mot l’expression qu’emploient Mickaël, 38 ans, et Manuella, 36 ans. Le couple antillais estime qu’«il n’y a pas de racisme dans la commune». La trentenaire ajoute: «En tant que personne de couleur mais française de naissance, je ne me sens de toute façon pas la cible du FN.» Mickaël est plus nuancé: «Beaucoup font l’amalgame. Pour eux, un Noir est un Noir.»

Selon Salah, la grosse erreur des politiciens est surtout de «ne pas avoir pris en compte les problèmes réels des gens. Durant la campagne, on n’a pas parlé des maux qui blessent, des privilèges de ceux qui dirigent, des fonctionnaires mal payés ou des retraites insuffisantes…» Son vote pour Emmanuel Macron est à la fois un vote d’adhésion, «car j’espère qu’il fera bouger les choses», et un vote contre Marine Le Pen. «Elle veut que les binationaux choisissent une seule nationalité. Que dois-je faire? Me vider de la moitié de mon sang? Je suis Français et Algérien. C’est mon identité, ma richesse!» Au final, c’est donc «heureux que l’esprit républicain ait triomphé» qu’il ira ce jour aux commémorations du 8 mai 1945, pour œuvrer comme maître de cérémonie. M.P. (24 heures)