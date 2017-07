Incendie: le Monténégro appelle à l'aide

Le Monténégro a demandé lundi l'aide internationale pour lutter contre les incendies qui frappent la péninsule de Lustica, au sud des Bouches de Kotor, dans l'ouest du pays. Les flammes ont atteint la banlieue de Split, en Croatie.

«La situation à Lustica est critique. Le ministère de l'Intérieur a demandé que le Mécanisme européen de protection civile» soit activé pour aider à éteindre l'incendie, a déclaré le gouvernement dans un communiqué.

Les maires des villes côtières de Kotor, Tivat et Herceg Novi, qui pourraient être menacées par les flammes, ont de leur côté sommé le gouvernement de faire appel aux pays voisins - Croatie, Bosnie et Serbie - afin qu'ils envoient des Canadair.

A firefighting plane drops water to extinguish a forest fire at Lustica peninsula near Tivat, Montenegro ???? Stevo Vasiljevic pic.twitter.com/wuIP9637ni